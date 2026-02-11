Újra hatályos a gödi Samsung Zrt. egységes környezethasználati engedélye

A Kúria döntése értelmében a Samsung Zrt. egységes környezethasználati engedélye újra hatályossá válik, valamennyi módosítására kiterjedően – közölte a Pest Vármegyei Kormányhivatal.

A gödi Samsung SDI gyár (Fotó: MTI/Mónus Márton)

A Pest Vármegyei Kormányhivatal február 10-én, kedden kapta meg azt a végzést, amely szerint a Kúria helyt adott a kormányhivatal felülvizsgálati kérelmének és megállapította, hogy az eljárt törvényszék helytelenül értelmezte az irányadó közigazgatási peres és anyagi jogszabályokat.

Ez azt jelenti, hogy a Kúria döntése értelmében a Samsung Zrt. egységes környezethasználati engedélye, valamennyi módosítására kiterjedően újra hatályossá válik.

A közlemény hangsúlyozta, hogy a gyár működését a kormányhivatal ezután is folyamatosan és szigorúan ellenőrzi az ott dolgozók és a környezet védelme érdekében, az esetleges jogsértések pedig kemény hatósági fellépést vonnak maguk után. Ez így volt eddig is, hiszen az elmúlt években a kormányhivatal összesen többszáz millió forint bírságot szabott ki a vállalatra. A még szigorúbb hatósági fellépés érdekében a kormány a kiszabható bírságokat a közelmúltban jelentősen megemelte, van, amelyiket tízszeresére – olvasható a közleményben.

Mint ahogyan arról tegnag beszámoltunk, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Igazság órájában bejelentette, hogy büntetőfeljelentést tesz Magyar Péterrel, a Tisza Párt elnökével szemben nagy nyilvánosság előtt, aljas indokból elkövetett rágalmazás, a gödi Samsung-gyár kapcsán megfogalmazott szemenszedett hazugságai miatt. A tárcavezető emellett megerősítette, hogy az „óriási álhírt, óriási hazugságcunamit” leközlő, és ebbe őt teljesen alaptalanul belekeverő Telexszel szemben is megteszi a szükséges jogi lépéseket.