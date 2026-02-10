Magyar Péter átlépett egy határt – Szijjártó Péter feljelenti

Szijjártó Péter az Igazság órájában bejelentette, hogy büntetőfeljelentést tesz Magyar Péterrel szemben nagy nyilvánosság előtt, aljas indokból elkövetett rágalmazás, a gödi Samsung-gyár kapcsán megfogalmazott szemenszedett hazugságai miatt.

A Kúria 2026. február 3-i döntésének értelmében a gyár visszakapja az egységes környezethasználati engedélyét (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

A külgazdasági és külügyminiszter a műsorban elmondta, mivel a politikai küzdelem része, hogy valaki mond egy erőset az ellenfelére, ezért ezekkel nem szokott foglalkozni, de a Tisza Párt elnöke most átlépett egy határt.

A rágalmak, amelyeket Magyar Péter a tegnapi este folyamán rám zúdított a Facebookon, azért az már tényleg több a soknál. Szemenszedett hazugságok, minden valóságalapot nélkülöző rágalmak, ilyet nem engedhet meg magának senki sem

– fogalmazott.

A miniszter kíváncsian várja, hogy Magyar Péter ezúttal vállalja-e a felelősséget, férfi lesz-e ebben a kérdésben, vagy megint Ursula von der Leyen szoknyája meg Manfred Weber mögé bújik, és a brüsszeli mentelmi jogot használja arra, hogy ne kelljen a felelősséget vállalnia azért, amit mondott.

Felháborító, nagyon durva, brutális rágalmakat fogalmazott meg, szemenszedett hazugságokat, és ezt nem vagyok hajlandó eltűrni. Tehát bőven túl van azon, ami mondjuk egy ilyen választási kampányban politikai csatazajnak betudható

– tette hozzá.

Szijjártó Péter emellett megerősítette, hogy az „óriási álhírt, óriási hazugságcunamit” leközlő, és ebbe őt teljesen alaptalanul belekeverő Telexszel szemben is megteszik a szükséges jogi lépéseket. A baloldali lap azt ugyanis elhallgatja, hogy a Kúria múlt pénteki döntése alapján érvényes a gödi üzem egységes környezethasználati engedélye, így tovább működhet.

A miniszter szavait erősíti a Pest Vármegyei Kormányhivatal is, amely sajtóközleményben reagálva közölte, a Telex tegnap megjelent, a gödi Samsung-gyár működésével foglalkozó cikke valótlanságokat tartalmaz. A kormányhivatal hangsúlyozta, mind környezetvédelmi, mind munkavédelmi hatóságként rendszeres ellenőrzésekkel folyamatosan biztosítja a környezet védelmére vonatkozó jogszabályok betartását, valamint a munkavállalók egészségének és biztonságának védelmét. A Samsung-gyár működése nem veszélyeztette a környezetet – tette hozzá a hivatal.