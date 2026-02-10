szijjártó pétersamsungmagyar péter

Magyar Péter átlépett egy határt – Szijjártó Péter feljelenti

A külgazdasági és külügyminiszter az Igazság órája című műsorban minden valóságalapot nélkülöző rágalmaknak nevezte a Tisza Párt elnökének kijelentéseit, ezért megteszi a megfelelő jogi lépéseket.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 10. 11:45
Szijjártó Péter az Igazság órájában bejelentette, hogy büntetőfeljelentést tesz Magyar Péterrel szemben nagy nyilvánosság előtt, aljas indokból elkövetett rágalmazás, a gödi Samsung-gyár kapcsán megfogalmazott szemenszedett hazugságai miatt.

Göd, 2025. június 11. A dél-koreai székhelyű Samsung SDI magyarországi leányvállalata, a Samsung SDI Magyarország Gyártó és Értékesítő Zrt. gödi ipartelepe 2025. június 11-én. MTI/Kocsis Zoltán
A Kúria 2026. február 3-i döntésének értelmében a gyár visszakapja az egységes környezethasználati engedélyét (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

A külgazdasági és külügyminiszter a műsorban elmondta, mivel a politikai küzdelem része, hogy valaki mond egy erőset az ellenfelére, ezért ezekkel nem szokott foglalkozni, de a Tisza Párt elnöke most átlépett egy határt.

A rágalmak, amelyeket Magyar Péter a tegnapi este folyamán rám zúdított a Facebookon, azért az már tényleg több a soknál. Szemenszedett hazugságok, minden valóságalapot nélkülöző rágalmak, ilyet nem engedhet meg magának senki sem

 – fogalmazott.

A miniszter kíváncsian várja, hogy Magyar Péter ezúttal vállalja-e a felelősséget, férfi lesz-e ebben a kérdésben, vagy megint Ursula von der Leyen szoknyája meg Manfred Weber mögé bújik, és a brüsszeli mentelmi jogot használja arra, hogy ne kelljen a felelősséget vállalnia azért, amit mondott.

Felháborító, nagyon durva, brutális rágalmakat fogalmazott meg, szemenszedett hazugságokat, és ezt nem vagyok hajlandó eltűrni. Tehát bőven túl van azon, ami mondjuk egy ilyen választási kampányban politikai csatazajnak betudható

 – tette hozzá.

Szijjártó Péter emellett megerősítette, hogy az „óriási álhírt, óriási hazugságcunamit” leközlő, és ebbe őt teljesen alaptalanul belekeverő Telexszel szemben is megteszik a szükséges jogi lépéseket. A baloldali lap azt ugyanis elhallgatja, hogy a Kúria múlt pénteki döntése alapján érvényes a gödi üzem egységes környezethasználati engedélye, így tovább működhet.

A miniszter szavait erősíti a Pest Vármegyei Kormányhivatal is, amely sajtóközleményben reagálva közölte, a Telex tegnap megjelent, a gödi Samsung-gyár működésével foglalkozó cikke valótlanságokat tartalmaz. A kormányhivatal hangsúlyozta, mind környezetvédelmi, mind munkavédelmi hatóságként rendszeres ellenőrzésekkel folyamatosan biztosítja a környezet védelmére vonatkozó jogszabályok betartását, valamint a munkavállalók egészségének és biztonságának védelmét. A Samsung-gyár működése nem veszélyeztette a környezetet – tette hozzá a hivatal.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Maka Bocsorisvili georgiai külügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2026. február 9-én (Fotó: MTI/Soós Lajos)


