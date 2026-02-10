kormányhivatalsamsungtelex

Pest Vármegyei Kormányhivatal: A Telex valótlanságokat állít a gödi Samsung-gyárról

A kormányhivatal közleményében egyértelműen cáfolta a baloldali lap állításait.

Magyar Nemzet
2026. 02. 10. 11:20
A Telex tegnap megjelent, a gödi Samsung-gyár működésével foglalkozó cikke valótlanságokat tartalmaz – írja keddi közleményében a Pest Vármegyei Kormányhivatal. A hivatal hangsúlyozza, hogy mind környezetvédelmi, mind munkavédelmi hatóságként rendszeres ellenőrzésekkel folyamatosan biztosítja a környezet védelmére vonatkozó jogszabályok betartását, valamint a munkavállalók egészségének és biztonságának védelmét.

Göd, 2020. január 28. A gödi Samsung SDI gyár 2020. január 28-án. A gyár a koronavírus terjedése miatt munkába állás előtt "karanténba helyezi" és orvosi vizsgálat alá vonja Kínából érkező alkalmazottjait, bár a céget érintően semmilyen járványügyi intézkedés nincs. A karanténon kívül fokozott fertőtlenítést vezettek be a közös helyiségekben, és a folyékony szappan mellett alkoholos kézfertőtlenítőket is kihelyeztek. A vírus okozta járvány valószínűleg egy vuhani piacon indult tavaly decemberben. A ragály halottainak száma Kínában meghaladta a 100-at, a biztosan a kórtól fertőzött tüdőgyulladásos betegek száma pedig a 4500-at. MTI/Mónus Márton
A Kúria döntése szerint a gyár visszakapja környezethasználati engedélyét (Fotó: MTI/Mónus Márton)

A Pest Vármegyei Kormányhivatal mindig eljárt az esetleges szabálytalanságokkal szemben, szakmai alapon, mindenfajta politikai befolyástól mentesen, és ahogyan az elmúlt években is folyamatosan, az üzemet kiemelten, rendszeresen ellenőrzi. Ha a vizsgálatok során a hatóság jogsértést tapasztal – a határérték-túllépéseket is beleértve – a jogszabályokban rögzített intézkedéseket teszi meg, illetve szükség esetén szankcionálja a vállalatot, munkavállaló veszélyeztetése esetén pedig a legszigorúbban jár el. A kormányhivatal közleményében kiemelte, a Samsung-gyár működése nem veszélyeztette a környezetet, a Kúria 2026. február 3-án kelt döntésének értelmében pedig a gyár az egységes környezethasználati engedélyét visszakapja; működését tovább folytathatja.

Borítókép: A dél-koreai székhelyű Samsung SDI magyarországi leányvállalata, a Samsung SDI Magyarország Gyártó és Értékesítő Zrt. gödi ipartelepe (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)


