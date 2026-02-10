Rendkívüli

Szijjártó Péter: A Brüsszel–Kijev-koalíció kormányváltást akar Magyarországon

termékNKFHellenőrzéshatóság

Elkezdődött az akkumulátortöltőket vizsgáló szűrőprogram

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) akkreditált laboratóriuma ismét USB-töltőket vizsgál, tekintettel a tavalyi 87%-os kifogásolási arányra. Az ellenőrzések célja, hogy a nem biztonságos termékek ne kerülhessenek a fogyasztókhoz, ezért azokat a hatóság kivonja a forgalomból. A mintavételre webáruházakból, szaküzletekből, távol-keleti üzemeltetésű kisboltokból és bevásárlóközpontokból egyaránt sor kerül.

Munkatársunktól
2026. 02. 10. 9:10
Átfogó termékszűrést végez a hatóság az akkumulátortöltőknél (illusztráció) Forrás: Unsplash
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szinte minden háztartásban megtalálhatóak az univerzális akkumulátortöltők, akár nagyobb mennyiségben is. A kereskedelmi forgalomban ugyanakkor számtalan olyan eszköz érhető el, amelyek nem biztonságosak: a 2025-ben rendkívül magas, 87 százalékos volt a kifogásolási arány, amely kiemelten indokolja az idei ellenőrzés-sorozatot. Különösen nagy számban fordulnak elő ilyen termékek az interneten, valamint a távol-keleti üzemeltetésű üzletekben. A korábbi ellenőrzési adatok alapján az itt kapható mobiltöltők szinte kivétel nélkül veszélyesnek bizonyulnak.

Számos szempont alapján vizsgálják a termékeket

A laborvizsgálatok során főként a szigetelés villamos szilárdságának, a dugórész méreteinek, valamint az úti átalakítóval kombinált termékek kialakításának ellenőrzésére kerül sor.

 Az áramütésveszély leggyakoribb oka általában a hálózati részek nem megfelelő elválasztása, a szigetelés hiányosságai, valamint a vezető részek túl közeli elhelyezkedése. 

Az NKFH szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok a mintavétel során mind a beépített, mind a csatlakoztatható vezetékkel ellátott USB-töltőket keresik, a csatlakozó pedig egyaránt lehet USB-A, Micro-USB és USB-C típusú is. A mintavétel széles körben történik, az online kereskedelemtől kezdve a szaküzleteken és a távol-keleti üzemeltetésű kisboltokon át egészen a bevásárlóközpontokig. 

Amennyiben az NKFH Mechanikai és Villamos Laboratóriuma a vizsgálat során megállapítja, hogy a termék nem megfelelő és a kockázatértékelés szerint a veszély súlyos, nagy vagy közepes, a hatóság gondoskodik a termék forgalomból történő kivonásáról annak érdekében, hogy a veszélyes termékek ne juthassanak a vásárlók kezébe.

A hatósági fellépés mellett ugyanakkor a fogyasztói tudatosságnak is fontos szerepe van: 

kívülről, ránézésre nem egyszerű a veszélyes termékeket megismerni, ezért az NKFH arra kéri a vásárlókat, hogy mindig megbízható forrásból, elsősorban szaküzletből szerezzék be az eszközöket. 

Csak tanúsítvánnyal rendelkező töltőket válasszanak, kerüljék az ismeretlen márkákat, az ismeretlen eredetű vagy gyanúsan olcsó termékeket, még akkor is, ha azok külsőleg megfelelőnek tűnnek. 

Emellett érdemes az NKFH honlapján (www.nkfh.gov.hu) elérhető veszélyes termékek adatbázisát is böngészni, ahol a hatóság által megvizsgált, kockázatos termékek köre megtalálható. 

Az NKFH és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok vizsgálatai egész évben folyamatosak a vásárlók biztonsága érdekében

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Fűrész Tünde
idezojelekházasság hete

A magyarok hisznek a házasság értékében

Fűrész Tünde avatarja

A gyermekvállalási kedv szorosan kapcsolódik a stabilitást hozó körülményekhez.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.