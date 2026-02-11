Raskó tényleg miniszter akar lenni, most ezért épp „szerelmet vall”

Raskó György, Facebook: „De nagy szerencsénkre Magyar Péter több, mint üstökös, egy született politikus, aki ma már nem csak tehetséges jelzővel illethető, hanem profinak is nevezhető. Hallatlan érzéke van a modern kommunikációs világban való eligazodáshoz, kiváló riposztozó, és látszik rajta a folyamatos fejlődés.”