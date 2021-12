Újfehértón jövő márciusban adják át az ország legnagyobb almatermesztési létesítményét

A tervek szerint 2022 márciusában befejeződik az ország legnagyobb almatermesztési létesítményének építése Újfehértón – jelentette ki az agrárminiszter a 9,6 milliárd forint értékű beruházás bokrétaavató ünnepségén a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kisvárosban szombaton, amelyről a távirati iroda tudósított. Nagy István tárcavezető kifejtette: az almatermesztésre alapozó kutató, szaktanácsadó és posztharveszt (a betakarítást követő folyamatok) logisztikai központ tároló-, válogató és csomagoló infrastruktúrával is rendelkezik majd, kilencezer tonnás befogadóképessége mellett összesen mintegy 20 ezer tonna étkezési és ipari alma, illetve más gyümölcsök értékesítésére lesz képes.

A hűtőházi épületrész befejezése, valamint a válogató-csomagoló technológia kiépítése után az üzem előreláthatólag 2022 júliusában kezdheti meg működését Fotó: Pelsoczy Csaba/ Nagy István Facebook-oldala

Mint az agrártárca vezetője jelezte, a februárban elkezdett munkálatok során elvégezték az épületek alapozását, a szerkezet építését és a külső burkolást, illetve lezárult a válogató-csomagoló technológia beszerzése. A miniszter szavai szerint jövő tavasszal kezdődik el a beszállítói kör szervezése és az integráció felépítése, a projekt célkitűzéseit az almatermesztéssel érintett nagyobb településeken szervezendő gazdafórumokon fogják megismertetni a szakmai közvéleménnyel. A hűtőházi épületrész befejezése, valamint a válogató-csomagoló technológia kiépítése után az üzem előreláthatólag 2022 júliusában kezdheti meg működését – hangsúlyozta a miniszter.

Ez a központ a magyar almatermesztés megújításának sarokköve, legfontosabb feladata az, hogy integrálja a térség termelőit – mutatott rá Nagy István. Emlékeztetve arra, hogy az ágazat évtizedek óta keresi a megoldást az almatermelés nyereségesebbé és versenyképesebbé tételére, a gazdák számára pedig biztos piac és egyben termesztési jövőkép nyújtására. Eközben az alma a világ harmadik legjelentősebb gyümölcsévé vált,

Magyarország almatermése egy átlagos évben 500-600 ezer tonna közötti, de az elmúlt 15 évben ez a mennyiség 170 ezer és 780 ezer tonna között ingadozott.

A kormány arra törekszik, hogy a magyar almatermesztés mind jobban igazodjon a piaci körülményekhez, az ennek elősegítésére elindított vidékfejlesztési program kertészeti üzemek megújítását célzó pályázatára Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből több mint 770 termelő pályázott – ismertette Nagy István, megjegyezve, hogy ebből a keretből támogatták több mint 1,5 milliárd forinttal az újfehértói létesítmény létrehozását.

A tárca első embere felidézte, hogy áprilisban egy ültetvénytelepítést támogató pályázati kiírás is megjelent, amelyre több mint 20 milliárd forint igénnyel érkeztek be pályázatok, a gazdák által tervezett összes gyümölcstermő terület nagysága pedig elérte a 2500 hektárt. A sikerre való tekintettel az Agrárminisztérium a kiírás újbóli megnyitását tervezi, a termelők várhatóan 2022 februárjában adhatják be pályázati kérelmeiket – közölte Nagy István.

Takács Ferenc, az MKSZN Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit Kft. stratégiai és fejlesztési igazgatója az eseményen elmondta: a nagy múltú Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutatóintézet területén megvalósuló beruházás a magyar gyümölcstermesztés jelenlegi legnagyobb fejlesztésének számít, nemcsak méretének, hanem identitásának és feladatának tekintetében is. Simon Miklós, a térség fideszes országgyűlési képviselője beszédében reményét fejezte ki, hogy az üzem újra hitet fog adni a szabolcsi gazdáknak az almatermesztésre, és köreikben visszaállíthatja a mára megfogyatkozott és ingadozó termesztési kedvet.