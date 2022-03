Gyorsan öregszenek az autóink

Az elmúlt év végén 15 év lett a forgalomban lévő személygépkocsik átlagéletkora a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) frissen kiadott összesítése szerint, de a használtimport miatt ez az érték azóta már tovább romolhatott. A külföldről behozott négykerekűekkel azonban az a fő baj, hogy több mint 60 százalékuk öregnek számít. A tavaly használtan importált 132 205 gépkocsi 63 százaléka 2012 előtt készült – olvasható a Das Weltauto honlapján. Az öregedés dinamikáját jelzi, hogy

4,5 év alatt nőtt egy évvel a korátlag, hiszen 2017. június végén még csak 14 évet regisztrált a statisztikai hivatal.

Igaz, akkor még közel 619 ezerrel kevesebb, mindössze 3,4 millió személykocsi volt forgalomban. Ugyanezen időszak alatt a motorkerékpárok átlagos kora ugyanakkor 18,1-ről 20,1 évre emelkedett, darabszámuk pedig 171 834-ről 202 521-re bővült.

Amint a KSH adataiból kiderül, a magyar járműállományban kizárólag az autóbuszok fiatalodtak, mégpedig 4,5 év alatt 1,4 évet. De úgy tűnik, ez nemcsak a fiatal buszok vásárlásának köszönhető, hanem annak is, hogy a legöregebbek kihullottak a forgalomból: a 2017. június végi 19 049-cel szemben 2021. december végén már csak 17 759 busz közlekedett a magyar utakon. A tehergépkocsik száma 475 722-ről 559 417-re nőtt az említett időszak alatt, átlagos koruk viszont 12,9 évről – a személyautókhoz képest mérsékelt tempóban – csupán 13,7 évre emelkedett.

A leggyakoribb hazai autómárka továbbra is az Opel, ebből a típusból csaknem félmillió, pontosan 494 604 fut a hazai utakon, átlagos életkoruk 16,5 év.

Ennél valamivel kevesebb a Suzuki járművek száma, 427 787 darab, ez a flotta 15,7 éves. A harmadik legtöbbet vásárolt márka a Volkswagen 391 587 példánnyal, átlagéletkoruk 16,6 év. A legfiatalabb flottát a Toyota mondhatja magáénak 12,6 éves átlaggal, a legkorosabbak a Fiatok csaknem 17, egészen pontosan 16,9 éves átlaggal.

Az új autók eladásai különböző okokból, így a hosszú várakozási idő, illetve a nagymértékű áremelkedés miatt visszaesnek.

Februárban 9449 személyautó kapott magyar rendszámot, ami 13,3 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. 2020 februárjától is hasonló mértékű az elmaradás – derült ki a Datahouse adataiból. Ez az utóbbi évek legrosszabb februári adata.

Ami a gyártók versenyét illeti: a Suzuki visszavette a vezetést a Toyotától, harmadik változatlanul a Ford, a negyedik helyet viszont a KIA átvette a Skodától. A cseh márkára igencsak jön fel a Volkswagen is. A modellek versenyében viszont a jó ideig piacvezető Sutuki Vitara nem tudta visszaszerezni első helyét: ugyanis a magyarok kedvenc autójaként is emlegetett típusból januárban és februárban 870 darab kapott magyar rendszámot, ami csak a második helyre elég. A toplista első helyén továbbra is az SX4 S-Cross áll, amelyből 1386 darab állt forgalomba a Datahouse szerint. A Vitara testvérmodellje tavaly év végén kapott új külső megjelenést, vélhetően ennek is köszönhető a népszerűsége. Harmadik helyen a Skoda Octavia áll 708 darabbal. A 10. helyen található a nagycsaládos kedvezmény egyik üdvöskéje, a hétszemélyes kivitelben is rendelhető Ford Tourneo.

A forgalmazó cégek várakozása szerint az idén még nem lehet számítani az újautó-eladások növekedésére:

a JóAutók.hu február közepi felmérése szerint a tavalyi 4,8 százalékos visszaesést követően 2022-ben további 1-2 százalékos visszaesésre számítanak az érintett piaci szereplők. A felmérésben részt vevő gépjármű-forgalmazók mindössze 21 százaléka vár növekedést az új személyautók piacán, míg 42 százaléknyian csökkenésre számítanak.

