Magasabb ár, kevesebb négykerekű

A forgalmazó cégek várakozása szerint idén még nem következik be az újautó-eladások újbóli növekedése: a JóAutók.hu február közepi felmérése szerint – amelyet a cég megküldött lapunknak –, a tavalyi 4,8 százalékos visszaesést követően 2022-ben további 1-2 százalékos visszaesésre számítanak az érintett piaci szereplők.

A felmérésben résztvevő gépjármű-forgalmazók mindössze 21 százaléka vár növekedést az új személyautók piacán,

míg 42 százaléknyian csökkenésre számítanak. Az elsődleges ok az iparágat érintő félvezetőhiány, amelynek hatásai csupán a válaszadók 31 százaléka szerint szűnnek meg ebben az évben. Ezzel szemben 48 százaléknyian nyilatkoztak úgy, hogy erre legalább 2023-ig várni kell, miközben 21 százalék bizonytalan a chiphiány felszámolásának időpontjában. Arra a kérdésre, hogy elsősorban a vállalati és állami flották vagy a magánszemélyek számára történő értékesítés területén látható-e kedvezőbb növekedési lehetőség, a válaszok 84:16 arányban a flottaértékesítés felé mutattak. Mindez összefüggésben állhat azzal is, hogy jelentős áremelkedés zajlott az elmúlt időszakban a szalonokban, és a kereskedők várakozása szerint ez a folyamat nem állt meg: közel háromnegyedük a gyári árak 5 százalékosnál nagyobb mértékű emelkedésére számít idén is.

Az elmúlt két évben elszabadultak az árak a kereskedésekben Fotó: Magyar Nemzet /Mirkó István

A felmérés hosszabb távú folyamatokat is vizsgált. Arra a kérdésre, hogy vajon mikorra becsülhető, hogy az újautó-eladásoknak már a teljesen elektromos hajtású autók teszik ki a felét, az újautó-forgalmazók 26 százaléka válaszolta azt, hogy ez 2030-ig megvalósulhat. Ugyanakkor erre legalább 2035-ig kell várni 37 százalékuk szerint. Ennek egyik fő oka az lehet, hogy

a válaszadók 58 százaléka nyilatkozott úgy, hogy 2030 előtt nem várható, hogy a korszerű és nagy tömegben gyártott akkumulátorok ára lecsökken majd olyan szintre, hogy egy adott modell tisztán elektromos és benzines változata nagyjából azonos árszintre kerüljön.