Sorban állnak a gazdák a bankok előtt

Jelentősen bővült az elmúlt időszakban a mezőgazdaság és élelmiszeripar hitelállománya, ami e két ágazat erősödését és javuló banki megítélését is jelzi – hívta fel a figyelmet Nagy István. Az agrárminiszter képviselői kérdésre adott írásbeli válaszában jelezte, a mezőgazdaság kibocsátása 2018 és 2021 között 691 milliárd forinttal, hitelállománya 270 milliárd forinttal növekedett. Ugyanebben az időszakban az élelmiszeripar termelési értéke 1238 mil­liárd forinttal, hitelállománya 172 milliárd forinttal bővült.

– Mind a mezőgazdaság, mind az élelmiszeripar esetében a gazdasági teljesítmény növekedése messze meghaladta a hitelezés bővülését. Az agrárgazdaság eladósodottsága nemzetközi viszonylatban alacsonynak tekinthető – hívta fel a figyelmet Nagy István.

A követelések és az eszközök hányadosaként számolt úgynevezett eladósodottsági mutató 2020-ban 15 százalékon állt, ami jóval kedvezőbb, mint például a német 24, a holland 28, a francia 42, a cseh 29, vagy akár a szlovák 40 százalék. A miniszter szerint a pénzintézetek visszajelzései alapján bőven van még lehetőség az ágazat finanszírozására. Jövőbemutató az is, hogy a felvett hitelek jelentős része valamilyen beruházáshoz kapcsolódik. A mezőgazdaság beruházási hiteleinek állománya 2018 és 2021 negyedik negyedéve között a háromnegyedével, az élelmiszeriparé a negyedével növekedett. Ezt támasztják alá az Agrárközgazdasági Intézet adatai is, miszerint a Covid-járvány okozta korábbi visszaesés után a mezőgazdaság beruházási teljesítménye a múlt év harmadik negyedévében 37 százalékkal nőtt az egy évvel korábbi értékhez képest. A növekedéshez pedig az erdőgazdálkodással foglalkozó vállalkozások fejlesztései is hozzájárultak.

– A beruházási hitelezés élénkülése a versenyképességet növelő beruházások finanszírozását szolgálja, amelyek tovább javítják a két ágazat teljesítményét, és megkönnyítik a hitelek visszafizetését – mutatott rá a tárcavezető.



Emlékeztetett arra is, hogy az agrárgazdaság hitelezésének elmúlt években végbement dinamikus növekedésében fontos szerepe volt a kedvezményes hitelprogramoknak. Az Agrárminiszté­rium által működtetett, a beruházási hitelekhez kapcsolódó kamattámogatási program, a Széchenyi-kártya program részeként bevezetett agrár Széchenyi beruházási hitel GO konstrukció, illetve a Növekedési hitelprogram hatékonyan járultak hozzá a beruházási hitelezés élénküléséhez. Az agrár Széchenyi-kártya-folyószámlahitel pedig a forgóeszköz finanszírozást könnyítette meg, ráadásul az elmúlt években többször, például a koronavírus-járvány kitörésekor, illetve a sertéságazat számára a nehéz piaci helyzet miatt a közelmúltban kamat- és költségmentessé vált a konstrukció.