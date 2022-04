Telítődnek a szálláshelyek húsvétra

Húsvétkor is utazásra készül a magyarok nagy része: a szálláshelyek üzemeltetői élénk látogatottsággal számolnak április közepén például a jellegzetes borvidékeken, az Őrségben, a nyugat-dunántúli és észak-magyarországi városokban, településeken, illetve a fővárosi környéki régióban, a Balatonnál, továbbá a kastélyok, nemzeti parkok, gyógyvizes pihenőhelyek környékén.

Ahogy márciusban, ezúttal is főként a wellnessjellegű pihenést részesítik előnyben a magyarok, emellett egyre többen fizetnek be az aktív, természetközeli kikapcsolódást és a húsvéttal kapcsolatos családi, tavaszköszöntő programokat kínáló szolgáltatásokra – úgy is, hogy tavalyhoz képest mindenütt legalább 15-20 százalékkal emelkedtek az árak, leginkább a magas energiaköltségek, a munkaerőhiány és az alapanyagok drágulása miatt.

Több régióban nyolcvan százalék fölötti telítettséggel számolnak húsvétkor a négycsillagos hotelek, miközben egyre keresettebbek a felújításokon átesett panziók, vendégházak is, illetve a szezonkezdetre készülő magánszálláshelyek

– jelezték a piaci szereplők.

A szórás igen nagy: akad olyan népszerűbb vidéki szálloda, ahol csaknem négyszázezer forintért lehet három-négy napos utazási csomagot foglalni húsvétra, de olyan ajánlatokat is találnak az érdeklődők, amelyeket még jóformán a tavalyi árakon, személyenként néhány tízezer forintért vehetnek igénybe ebben az időszakban.

Az ünnep közeledtével ugyanakkor országszerte egyre fogynak a szabad kapacitások,

így aki utazásra készül április közepén, de még nem döntött, érdemes ezen a héten gondoskodnia a szálláshelyről – tanácsolták a szolgáltatók.

Sokan olyan úti célt választanak, ahol ünnepi programokat is kínálnak. Fotó: Komka Péter

A friss kutatások szerint

az előző két évben jellemző koronavírus-járvány utáni felfutás folytatásaként idén újra a belföldi turizmus lehet a rekorder,

főként az orosz–ukrán háborús helyzet miatt. Legutóbb az Everguest turisztikai tanácsadó cég megbízásából készített felmérést a Tárki az idei utazási tervekről.

Ebből kiderül, hogy a belföldi turizmus 2022-ben is csúcsokat dönthet a nyári főszezonon kívül is. Ugyan az előfoglalási adatokban egyre inkább

megmutatkozik az orosz turisták hiánya, ám a megerősített magyarországi vendégkör és a biztonság miatt hazánkat választó európai utazók pótolhatják ezt a bevételkiesést.A Tárki felmérése szerint a rendszeresen utazó magyarok 87,5 százaléka tervez utazást az idén, ami a tavalyi, magas látogatottságú évhez képest csaknem 16 százalékos növekedést jelentene. Biztató irány a turisztikai vállalkozásoknak, hogy

az útra kelők meghatározó többsége nemcsak tavasszal, hanem a nyáron és ősszel is inkább az országon belül tervez kikapcsolódni, és elhúzódó háború esetén még többen választhatják az itthoni lehetőségeket – összegezte a kutatás eredményeit Belán Miklós, az Everguest vezérigazgatója. Felidézte, hogy 2021-ben kiemelkedően teljesítettek a vidéki magánszálláshelyek, és népszerűségben továbbra is a Balaton áll az első helyen. Mint mondta,

az idén már a külföldieknek kevésbé kitett budapesti turizmus felemelkedésének is tanúi lehetünk, köszönhetően annak is, hogy az elérhetőbb árú fővárosi szolgáltatásokra egyre nyitottabbak a belföldi vendégek. Az ágazati szakértők számításai szerint 2022-ben a koronavírus várható visszaszorításával Budapesten reális cél lehet a 2019-es forgalmi szint újbóli elérése, de akár annak meghaladása is.

Borítókép: Idén a főváros látogatottsága is felerősödhet. (Fotó: Kallus György/Világgazdaság)