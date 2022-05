Az EU a költségvetési szabályok felfüggesztését szorgalmazza

Az Európai Bizottság hétfőn az uniós költségvetési szabályok felfüggesztését javasolta 2023 végéig, tekintettel az ukrajnai háború gazdasági következményeire – ismertette a távirati iroda.

Az európai szemeszter tavaszi csomagját bemutató brüsszeli sajtótájékoztatón Valdis Dombrovskis, a bizottság alelnöke elmondta: a javaslat célja, hogy segítse az európai gazdaságokat az ukrajnai háború által okozott gazdasági nehézségek átvészelésében.

A stabilitási és növekedési paktum szabályai szerint az államháztartási hiánynak a bruttó hazai termék (GDP) három százaléka alatt kell maradnia, miközben az államadósság nem emelkedhet a GDP hatvan százaléka fölé vagy folyamatosan csökkenő pályán kell lennie. A paktum szabályait 2020 márciusában függesztette fel a bizottság egészen 2023 elejéig, a koronavírus-járvány okozta negatív gazdasági hatásokat enyhítendő.

A testület úgy véli, hogy a példátlan energiaár-emelkedés és az ellátási láncok folyamatos zavarai miatt a gazdasági kilátásokat érintő fokozott bizonytalanság és erős lefelé mutató kockázatok indokolják a szabályok felfüggesztésének meghosszabbítását 2023 végéig.A bizottság hétfőn ugyancsak nem kötelező jellegű országspecifikus ajánlásokat is közzétett. Magyarországra vonatkozóan a testület felhívta a figyelmet: a magyar gazdaság fellendült a 2020-as recesszióból, azonban a gazdasági növekedés és a termelékenység várhatóan megtorpan, miközben az infláció továbbra is magas marad. A testület véleménye szerint a mérsékelt politikai akarat visszatartja Magyarország zöldátállását, továbbá a digitális átmenet terén is lemaradás tapasztalható.

A bizottság leszögezte: Magyarország energiaszektora erősen függ Oroszországtól a fosszilis tüzelőanyagok és a beruházások tekintetében, energiafelhasználásának kétharmadát kőolaj és földgáz adja, továbbá az egyetlen olajfinomítója főként Oroszországból származó olajat használ. Az ajánlások felhívták a figyelmet arra, hogy csökkenteni kell az általános függőségét a fosszilis tüzelőanyagoktól a megújuló energiaforrások alkalmazásának felgyorsításával, különösen az engedélyezési eljárások egyszerűsítése és a villamosenergia-infrastruktúra korszerűsítése révén.

A testület fontosnak tartja továbbá a fosszilis tüzelőanyagok importjának diverzifikálását és a más országokkal létesítendő kapcsolódási pontok létrehozását.

Az ajánlások továbbá rámutatnak, hogy Magyarországnak a többi között fokozottabb figyelmet kell fordítania a legkiszolgáltatottabb csoportok munkaerőpiaci integrációjára, különösen képzettségi szintjének növelése és a munkanélküli-segélyek időtartamának meghosszabbítása révén. A bizottság szerint ugyancsak fontos az oktatási eredmények javítása és a hátrányos helyzetű csoportok, különösen a romák részvételének növelése az oktatásban. A testület továbbá a korrupcióellenes intézkedések megerősítését is szorgalmazza, a többi között az ügyészségi erőfeszítések és a közérdekű információk jobb elérhetősége révén.