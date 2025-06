Magyarország a digitális nomádok paradicsoma

Az idei rangsor szerint hazánk kiemelkedő helyen szerepel a kedvező megélhetési költségeivel, stabil internetkapcsolatával, valamint a digitális nomád vízumához (úgynevezett Fehér Kártya) szükséges alacsony jövedelmi követelményével (2000 euró). Vonzó szempont továbbá, hogy kedvező adózási feltételeket kínálunk (15 százalékos szja, és az első közel hat hónapban adómentes a külföldről származó jövedelem) – derül ki az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzéséből.

A digitális nomádok számára különösen vonzó hely Magyarország. Fotó: Kite_rin/Shutterstock

Magyarország 2022-ben vezette be a Fehér Kártyát, amely lehetővé teszi, hogy nem uniós állampolgárok legfeljebb két évig tartózkodjanak és dolgozzanak távmunkában az országban, feltéve, hogy külföldi munkáltatójuk vagy vállalkozásuk van (és nem kívánnak magyarországi munkáltatónál dolgozni), és igazolják a rendszeres, külföldről származó jövedelmet (legalább havi 2000 euró). Ez a vízum nem jogosít magyarországi munkavállalásra, hanem kizárólag a digitális nomád életformát támogatja.

Budapest világszinten is a legvonzóbb városok közt

Magyarországon belül Budapestet a világ egyik legjobb városaként tartják számon a digitális nomádok számára, elsősorban alacsony megélhetési költségei, kiváló internetinfrastruktúrája, élénk kulturális élete, történelmi látnivalói és pezsgő közössége miatt. Budapest digitális nomád közössége folyamatosan bővül, egyre több esemény, coworking iroda és közösségi kezdeményezés támogatja a beilleszkedést és a kapcsolatteremtést. A főváros tehát különösen népszerű, de vidéki városokban is megjelentek kisebb közösségek, Debrecenben, Szegeden, Pécsett, Győrben vagy a Balaton környékén.

Egyre több magyar választja a digitális nomádok életformáját

Nemcsak Magyarország vonzó célpont a külföldi digitális nomádok számára, hanem egyre több magyar választja a digitális nomád életformát, különösen a fiatalabb, jól képzett, idegen nyelveket beszélő generációk körében. Egy 2022-es hazai kutatás szerint a pandémia előtti időszakban a válaszadók mindössze 1,7 százaléka dolgozott digitális nomádként, de a koronavírus-járvány után ez az arány több mint háromszorosára nőtt (5,8 százalék). A kutatás szerint a válaszadók harmada szívesen dolgozna digitális nomádként, ha az élethelyzete engedné. Ha nem lennének családi vagy egyéb kötöttségeik, tízből kilencen választanák ezt a formát: kétharmaduk hazai helyszínről külföldi megbízónak, több mint felük pedig külföldről magyar megbízónak dolgozna.

Magyarország számára a digitális nomádság jelentős makrogazdasági lehetőségeket kínál. Egyrészt élénkíti a turizmust és a helyi gazdaságot, növeli a szolgáltatások iránti keresletet, javítja hazánk nemzetközi versenyképességét (például hazánk top 5-ben van a Digitális Nomád Indexben), vonzóbbá teszi a globális munkaerőpiacon, és növeli az ország imázsát a digitális gazdaságban. Ugyanakkor a magyar (főleg magasan képzett, például IT-) szakemberek számára is vonzóbbá válik a nemzetközi mobilitás, ami a hazai munkaerő megtartásában kihívásokat okozhat. A digitális nomádok keresletfelhajtó hatása pedig a lakásbérleti piacon árnövekedést, a helyi lakosság kiszorulását is eredményezheti, ha nincs megfelelő szabályozás. Emellett a turizmus fenntarthatósága is fontos szempont.