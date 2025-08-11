Luxuslakóparkot épít a magyar Cordia a spanyol riviérán

Tovább erősíti jelenlétét a spanyol újlakáspiacon a Futureal-csoporthoz tartozó Cordia. A Costa del Solon, Marbellához közel, Mijas városának központjában, egy festői domboldalon megvalósuló ötszáz lakásból álló fejlesztés különlegessége az energiahatékony működés, az épületek egyedi formavilága, a komplexum számos kényelmi szolgáltatása, valamint a környező hegyekre, illetve a Földközi-tengerre panorámás elhelyezkedés. A cégtől nem idegen a spanyol befektetés első ottani projektje, a Fuengirola városában felépített, többszörösen díjazott, luxuskategóriás, 116 lakásos Jade Tower volt.

Második otthonnak is jó (Fotó: Cordia)

A tervezett projekt első ütemében 71 otthont alakítanak ki hat, a környezetbe harmonikusan illeszkedő négyszintes épületben. A kínálatban az egy, két és három hálószobás otthonok éppúgy megtalálhatók, mint a négy hálószobás penthouse lakások.

Ez az új projekt természetes folytatása a minőségi építészet és a lakók jólléte iránti elkötelezettségünknek. Korábbi tapasztalataink alapján arra számítunk, hogy a jövőbeli magyar vásárlók az év során több hónapot fognak itt eltölteni, második otthonukként használva ingatlanjaikat, de a 360° by Cordia lakásai bérbeadásra is tökéletes választást jelentenek

– mondta Földi Tibor, a Cordia igazgatóságának elnöke.

A komplexum mindössze öt percre található Mijas Costa strandjaitól, de közel van Fuengirolához, Marbellához, valamint Málaga városához és a málagai nemzetközi repülőtérhez is – utóbbi autóval 20 perc alatt elérhető.

A 360° by Cordia szintén könnyen megközelíthető a Costa del Sol fő közlekedési útvonalairól, így ideális választás akár állandó lakóhelynek, akár második otthonnak, akár biztonságos ingatlanbefektetésnek.

A projekt Cerrado del Águila városrészben valósul meg, közvetlen hozzáférést kínálva a szomszédos golfpályához, tenisz- és padelpályákhoz, valamint egy klubházhoz. A közelben túraútvonalak és kerékpárutak is találhatók, de a jövőbeli Grand Green Park of Mijas is tovább növeli majd a környék vonzerejét.

A Jade Towerhez hasonlóan a 360° by Cordia is egy olyan fenntartható, rendkívül energiahatékony épületkomplexum, amely a világ vezető fenntarthatósági értékelési metódusa, a BREEAM standardjeinek megfelelve épül fel. A lakóparkban elektromosautó-töltőket is kialakítanak, a lakásokat pedig okosotthon-rendszerrel látják el, amely lehetővé teszi a világítás, a hőmérséklet, a redőnyök, a kaputelefon és más funkciók mobilalkalmazáson keresztül történő vezérlését.