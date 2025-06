A közvilágítás korszerűsítésére pályázhatnak a kistelepülések

Közvilágítás-korszerűsítésre pályázhatnak az ötezer lakos alatti kistelepülések − jelentette be az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. Czepek Gábor közölte, a 18 milliárd forintos keretösszegű pályázat a Magyar falu program keretében a Jedlik Ányos energetikai program finanszírozásában valósul meg. A települések legfeljebb ötvenmillió forint vissza nem térítendő, előlegben felvehető forrásra pályázhatnak július 14. és augusztus 31. között − ismertette az államtitkár az MTI szerint.

Hozzátette, megjelenik a Nemzeti Energetikai Ügynökség honlapján a pályázati kiírás, amelyet július 14-ig lehet tanulmányozni.

Az elnyert támogatásból korszerű ledes izzókra lehet cserélni a fényforrásokat a településeken, és a megfelelő működtetési rendszert is finanszírozza a pályázat.

Az államtitkár kiemelte, a kormány zászlajára tűzte a vidékfejlesztést, a megfelelő közvilágítást pedig civilizációs és biztonsági alapkérdésnek tekinti. Emellett fel kell készülni annak lehetőségére is, hogy a Brüsszel által szorgalmazott orosz energiaembargó miatt ismét energiaár-robbanás következik be − indokolta a pályázat kiírását Czepek Gábor.

Gyopáros Alpár, a Miniszterelnökség modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztosa elmondta, a Magyar falu program öt évvel ezelőtti indulása óta folyamatos párbeszédet folytatnak a kistelepülésekkel, és az onnan érkező javaslatokat rendszerint beépítik a programba. Így történt a mostani közvilágításfejlesztési pályázattal is, amelyre nagy igény mutatkozott − fűzte hozzá. A kormánybiztos kitért arra is, hogy a Magyar falu programban költségvetési forrásból már több mint ezermilliárd forintot fordítottak az ötezer fő alatti kistelepülések fejlesztésére. A legutóbbi eredményekről szólva Gyopáros Alpár elmondta, idén már lebonyolították a Falusi civil alap pályázatot, amelyben majdnem 1900 falusi civil szervezetet támogattak, újraindították a falusi kisboltok támogatási programját, zajlik a kifizetés a falusi kiskocsmák támogatására, és meghirdették az önkormányzati tulajdonú utcák és járdák, valamint ingatlanok fejlesztését célzó kiírást is.