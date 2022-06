Divatos férfimegjelenés a vakáció alatt – mit viselj a trendi kinézetért? (X)

Pólók és farmerek? Az örök klasszikusok újragondolva

A mindennapi férfiviselet terén szinte örök klasszikusnak számít a póló-farmer kombináció. Azonban már egy ideje jó párszor újra lettek gondolva ezek az ikonikus darabok. Ha mi is ennek az összeállításnak a hívei vagyunk, akkor érdemes alaposan körülnéznünk, mielőtt választanánk közülük. Példának okáért a régi, laza farmerek már eléggé idejétmúltnak számítanak pár éve a férfidivat terepén. Ezekből tehát feltétlen a slim-fit fazonok közül érdemes választanunk, ha fontos számunkra a stílusos megjelenés egy-egy vakáció alatt. A slim-fit fazon viszont nem összekeverendő a skinnyvel. Előbbi áramvonalasan simul a test vonalára, kifinomult, sportos megjelenést biztosítva, míg utóbbi leginkább a régi csőnadrágokra hajaz – ami, valljuk be, nem épp ideális mindenkinek. Pólók terén szintén érdemes hanyagolnunk a hagyományos T-shirt fazont. Ennek a viseléséhez ugyanis kell egy olyan fizikum, ami azért kitölti magát a pólót. Más esetben a felkarunk mellett kisebb vitorlák lengedeznek majd. Viszont ezt könnyen elkerülhetjük, ha a testhezállóbb szabású fazonok közül válogatunk. Ezeket illetően is érdemes a V nyakú szabást preferálnunk – és természetesen a finomabb anyagokat.

A legfontosabb férfikiegészítő – a pénztárca

A férfiak köztudottan nem viselnek túl sok kiegészítőt. Azt a keveset, amit mégis magukkal hordanak, viszont érdemes annál nagyobb odafigyeléssel megválasztaniuk. Ezek közül a leginkább kiemelkedő darab a pénztárca – hiszen ezt mindenhová magunkkal hordjuk majd. Legyen szó nyaralásról, munkáról vagy csak épp egy városi sétáról, a tárcánkra valószínűleg mindenhol szükségünk lesz. Ebből adódóan érdemes olyan pénztárcát választanunk, amely univerzális viselet, tehát jól passzol az elegánsabb, alkalmi viseletek mellé és a hétköznapi szettünkhöz is egyaránt. A férfi bőr pénztárca a legideálisabb éppen ezért, hiszen egy fekete vagy sötétbarna színű tökéletesen megfelel ezeknek a kritériumoknak. Amennyiben viszont nem preferáljuk a bőrből készült darabokat a hétköznapok során, mert leginkább valamilyen laza, gördeszkás stílust követünk, úgy érdemes több tárcát is tartanunk. Hiszen egy mintás vászondarab lehet, hogy jól passzol az efféle rebellis ruházati összeállítások mellé, de egy étteremben a zakó zsebéből előkapva már eléggé ízléstelen látványt nyújt majd.

Férfitáskák – mit válasszunk?

A férfitáskák manapság különösen nagy divatnak számítanak. Így tehát nem csak a hölgyek viselnek már táskát a mindennapokban, ami nem is csoda, hiszen egy rendkívül praktikus kiegészítőről van szó. Ezek között pedig a válltáskák között érdemes nézelődnünk, ha férfiként divatosan szeretnénk megjelenni. A régi, militáns hátizsákok ugyanis nem épp a stílus ismérvét jelzik egy mai férfi esetében. Más szóval azon táskák közül érdemes válogatnunk, amelyet a fiatalok vállán olyan gyakran látunk fityegni manapság. IDE kattintva jól látható, hogy miről is van szó.