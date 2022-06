Nagy István: Most kell fejleszteni a versenyképességünket

A négy évvel ezelőttitől jelentősen eltérő helyzetben kezdi második ciklusát Nagy István agrárminiszter, aki a Világgazdaságnak elmondta, hogy bár nehezek a körülmények, a történelmi léptékű támogatás és a gazdálkodók szemléletváltása lehetőséget ad a trendfordulóra, az uniós versenytársak utolérésére.

Arra a kérdésre, hogy mit jelent a gyakorlatban az, hogy a kereskedelem az Agrárminisztériumhoz tartozik, ezt felelte:

Azt, hogy a tárca hatásköre most már valóban a termőföldtől az asztalig terjed. Feladatunk a termelés szabályozása, amelynek az a célja, hogy a lánc végén ott legyen a biztonságos élelmiszer megfelelő mennyiségben, minőségben és elérhető áron. A miniszterelnök így fogalmazott: a kereskedelmünk 89 százaléka Magyarországon az élelmiszer-kereskedelmet jelenti, ezért a teljes kereskedelem felügyelete ide kerül.

A miniszter beszélt arról is, miszerint befolyásolja az egész világpiacot, hogy az Ukrajnában bennrekedt több mint húszmillió tonna gabonát ki lehet-e hozni onnan.

A kikötők lezárultak, román oldalról és a konstancai kikötő felé sokszor hetekig várakoznak a hajók, olyan túlterhelés van. Ezért meg kell nyitni a szárazföldi utat is, amiben Magyarországnak is szerepet kell vállalnia. Ez nagyon fontos magyar szempontból is, mert ha meg tud jelenni a piacon ez a gabona, akkor képes csökkenteni a pánikot, hiszen azért az észak-afrikai országokban nagyon komoly aggodalom van az ügyben, hogy lesz-e elég gabonájuk – mondta Nagy István az interjúban.

Borítókép: Nagy István agrárminiszter Fotó: Havran Zoltán