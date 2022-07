Felújításhoz, építéshez vagy javításhoz mestert keres? (X)

A Daibau.hu internetes felület Magyarország egész területéről összegyűjti az építőipari vállalkozókat és szolgáltatókat. Minden regisztrált mestert gondosan felülvizsgál, hiszen saját profiljaik vannak, amelyek a korábbi felhasználók referenciáit és véleményeit is tartalmazzák, így a Daibau.hu lehetővé teszi, hogy ön különösebb erőfeszítés nélkül megtalálja a legmegfelelőbbeket. A szolgáltatás a felhasználók részére jutaléktól, díjtól és egyéb rejtett költségektől mentes. Az ajánlattevők azok, akik éves előfizetéssel támogatják a rendszer működését, de ez a költség is már az első projekt kivitelezése után megtérül.

Hogyan találhat kivitelezőt vagy szolgáltatót?

Lakásfelújításra, padlóburkolásra, kocsibeállóra vagy karbantartási szervizre van szüksége? A Daibau.hu-n több mint 250 szolgáltatói és kivitelezői kategória közül választhat. Böngésszen az ön számára készített tanácsok és szakértői cikkek között, amelyekből sokat tanulhat. A kalkulátorban átlagárakat és helyi szakembereket talál, ha pedig konkrét ajánlatokat szeretne, küldjön megkeresést.

Egyszerűen kattintson a „kereslet küldése“ gombra, és töltse ki az űrlapot, amely során a munkálatok vagy a kivitelezés típusára vonatkozó adatokat kell megadni, de mellékelhet rajzokat vagy fotókat is. Írja be elérhetőségeit, és küldje el a keresletet. Az érdekelt vállalkozók vagy cégek ajánlattal fognak jelentkezni. Minél részletesebb adatokat ad meg, annál pontosabb lesz az ajánlat is. Tudnia kell azt is, hogy a sürgős munkálatok általában drágábbak, a legjobb mesterek pedig gyakran túlterheltek. A beérkező ajánlatok összehasonlítását követően kiválaszthatja a legmegfelelőbb vállalkozókat.

A Daibau.hu-n megtekintheti a kivitelezők és szolgáltatók profiljait, összehasonlíthatja azok referenciáit, valamint a felhasználók értékeléseit és véleményeit. Amikor ön is megrendelővé válik, a munkálatok befejezése után értékelheti és véleményezheti a szolgáltatást vagy a kivitelezés minőségét. Ezáltal segít más felhasználóknak is, akik hasonló kivitelezőket keresnek, hogy könnyebben tudjanak dönteni. A Daibau.hu minden esetleges panaszt komolyan vesz és ellenőriz, ami után, ha bebizonyosodik, hogy a kivitelező megszegte a szerződésben foglaltakat, akkor töröljük a névjegyzékből.

A Daibau által több megbízást kaphat (Fotó: Vittaya25)

Hogyan kaphat több megbízást kivitelezőként vagy szolgáltatóként?

Vállalkozóként a Daibau.hu felület által több száz leendő ügyfél elérhetőségéhez kaphat hozzáférést, akik kivitelezőket vagy szolgáltatókat keresnek. Próbálja ki díjmentesen rendszerünket. Regisztráljon, majd a legjobb munkák fotóival és leírásaival szerkesszen egy érdekes és vonzó profilt – rövid időn belül sms-ben és e-mailben elkezdenek érkezni az ajánlatkérések. Amennyiben egy-egy projektet érdekesnek talál a rendszer, az ön elérhetőségeit elküldi a megrendelőnek, akivel a felületen kapcsolatba léphet, és a projektről részletesebben adatokat kaphat. Azonban minden formális megegyezést közvetlenül a megrendelővel köthet, a Daibau.hu nem avatkozik a pénzügyi és jogi dolgokba.

A Daibau.hu ellenőrzi minden kereslet és megrendelő komolyságát. Főleg, ha a keresletek nem egyértelműek vagy hiánypótlásra szorulnak. Ön mint kivitelező vagy szolgáltató csak valós ajánlatkérést kaphat. A keresletek a szolgáltatás típusa vagy a projekt értéke alapján is szűrhetők. A díjmentes próbacsomagban lévő projektek meghatározott számú és értékű keresletre vannak korlátozva, de éves előfizetéssel már több projekt is elérhetővé válik. Emellett a portálon hirdetni is tud.

Mit jelent ez az építőipari piac jövője szempontjából?

Elmondható, hogy a Daibau igyekszik újra definiálni az építőipari piac értelmét és jelentőségét. Megoldásaikat már 12 európai ország, többek között Svájc területén is sikeresen bevezették. A piac digitalizálásával gyorsabb, egyszerűbb és minőségibb szolgáltatásnyújtást biztosítanak. A vállalkozók és a szolgáltatók egyedi névjegyzéke, amely referenciákat, a felhasználók véleményét és értékeléseit is tartalmazza, lehetővé teszi, hogy minden szakember, legyen akár kis- vagy nagyvállalkozó, a saját kategóriájában versenyképes lehessen. Így védjük ügyfeleinket, hiszen a felületen, azaz egy-helyen gondoskodunk az adatok pontosságáról és a vállalkozók eddigi munkájának értékeléséről.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Daibau)