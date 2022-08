Tovább csökkent az üzemanyagok ára Horvátországban

A horvát kormány tovább csökkentette az üzemanyagok kiskereskedelmi árát – közölte a kabinet hétfőn. A rendelet augusztus 16-ig lesz érvényben, és a gyakorlatban azt jelenti, hogy keddtől a benzin kiskereskedelmi ára 0,70 lipával (1 kuna 100 lipa), 11,30 kunára (590,76 forint), a gázolajé 0,66 lipával, 12,14 kunára (634,68 forint) csökken.

Az árszabás – amely a benzin és a gázolaj esetében egyaránt 0,65 kuna/liter kiskereskedelmi árrést határoz meg – az ország összes kiskereskedelmi töltőállomására vonatkozik – olvasható a közleményben, amely megjegyzi, hogy a kormány beavatkozása nélkül a benzin és a dízel ára is két kunával (104 forinttal) növekedne éjféltől.

Magyarországon eközben továbbra is a legalacsonyabb a hatóságilag támogatott üzemanyagár: a magánszemélyek továbbra is hatóságilag szabályozott áron, azaz 480 forintért tankolhatnak mind a benzin, mind a gázolaj esetében, az üzemanyagárstop egészen október végéig érvényben lesz.

Szerdától pedig a hatóságilag nem szabályozott üzemanyagárak is jelentősen csökkennek hazánkban – számolt be róla a Holtankoljak. Az olaj árának csökkenése miatt a benzin literenkénti ára bruttó 20 forinttal lesz kevesebb, a gázolajért pedig bruttó 15 forinttal kell kevesebbet fizetnünk. Ez a hatósági üzemanyagárakra nem, viszont a piaci árakra annál inkább hatással lehet a hét közepén. A 95-ös benzin átlagára várhatóan 671,9 forint, a gázolajé 722,9 forint lesz. A kormány július harmincadikán jelentette be, hogy módosul az üzemanyagokra vonatkozó rendelet, vagyis a 480 forintos árat csak a magántulajdonú gépjárművekre, taxikra, mezőgazdasági erőgépekre tartják fent.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Bach Máté)