Elszállnak a rezsiköltségek Svédországban

A háztartások számára nélkülözhetetlen áram, gáz, távfűtés és az üzemanyag ára is rekordmértékben emelkedett az elmúlt időszakban Svédországban. A szolgáltató Stockholmban most a víz árának emelését jelentette be, hozzátéve, hogy további áremelkedések várhatók országszerte.

Karolina Roos, a Stockholm Vatten och Avfall önkormányzati vízügyi vállalat pénzügyi vezetője az áremelésről azt mondta, hogy a költségek még egy vízszolgáltató vállalat esetében is emelkednek, így a lakosokat terhelő díjakat is növelni kell. – Ez egy nagyobb családi ház esetén körülbelül száz svéd korona (kb. 9,2 euró) pluszkiadást jelent havonta, egy lakás esetében pedig ötven koronával kell többet fizetni ugyanazért a szolgáltatásért. Emellett a szemétszállítás díja 22 koronával emelkedik egy családi ház esetén – jelezte Karolina Roos. Vagyis