Kompenzációs csomaggal támogatja munkatársait a Magyar Bankholding

A megváltozott gazdasági körülmények miatt összesen 3 milliárd forint értékű kompenzációs csomaggal támogatja munkavállalóit a Magyar Bankholding.

Pozíciótól, bérsávtól függően, soron kívüli alapbérfejlesztésben, több szakterületen egyhavi karácsonyi juttatásban, valamint kibővült cafeteria csomagban és családosoknak nyújtott munkaidő-kedvezményekben részesülhetnek a Csoport munkatársai.



Dobi Kitti, a Magyar Bankholding humán erőforrásért felelős vezérigazgató-helyettese elmondta: „Bár idén már végrehajtottunk egy jelentős mértékű általános béremelést és kibővítettük szociális juttatásaink körét, az inflációs környezet miatt fontos volt a Magyar Bankholding vezetősége számára, hogy kollégáink kompenzációját versenyképes szinten tartsuk, ezért döntöttünk az újabb bérfejlesztés mellett. Az anyagi juttatásokon túl extra szabadnapokat is biztosítunk kollégáinknak, mivel tudjuk, hogy a hármas bankfúzió különleges munkaterheléssel jár”.



Az október 1-jétől bevezetendő béremelésből vezetői döntés alapján több ezer munkavállaló részesülhet, amennyiben letöltötte próbaidejét. A rendkívüli, egyösszegű egyhavi bérkifizetésre a mozgóbérben vagy egyéb pluszjuttatásokban nem részesülő, jellemzően támogató területen dolgozó több ezer munkatárs jogosult. A két intézkedés összköltsége 2 milliárd forint. További fontos lépés a Magyar Bankholding tagbankjaiban működő cafeteria rendszer harmonizációja és kiterjesztése, amely több ezer munkatárs számára az eddigi keret duplázódását jelenti, ennek pluszköltsége eléri az 1 milliárd forintot.

Az átfogó intézkedéscsomag elemeként a bankcsoport minden munkatársára kiterjeszt több, a jogszabályok által garantáltak feletti munkaidő-kedvezményt is. Házasságkötés esetén 3 nap szabadság igényelhető a dolgozóknak, a szülők és nagyszülők pedig évente akár 3 nappal többet maradhatnak családjaikkal – a törvényileg előírt pótszabadságon felül.

A Magyar Bankholdinghoz tartozó MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. 2023 májusában egyesül, az új bank MBH Bank Nyrt. néven működik tovább, egységes márkanévvel és arculattal. Mérlegfőösszeg alapján az MBH Bank a második legnagyobb magyarországi bank lesz több mint 10 ezermilliárd forintos mérlegfőösszeggel és stabil pénzügyi intézmény mintegy 2,3 millió ügyféllel, valamint piacvezető pozícióban a vállalati hitelezésben és az agrárfinanszírozásban – adta hírül a hitelintézet.

Barna Zsolt, a Magyar Bankholding elnök-vezérigazgatója az új név kapcsán közleményükben elmondta:

Szándékosan új márkanevet választottunk, jelezve, hogy teljesen új bankot építünk, új szintre kívánjuk emelni az ügyfélélményt, ötvözve a három bank erősségeit és örökségét. Friss, letisztult, modern arculattal folytatjuk tovább az építkezést, hogy nemzetközi mércével is sikeres bankká váljunk és értéket teremtsünk ügyfeleinknek és Magyarországnak egyaránt.

Az új név kiválasztását egy több mint egyéves, tapasztalt marketingszakértők bevonásával zajló, szakmai márkaalkotási folyamat előzte meg. Az előkészítő munkák során a bankcsoport számos felmérést végzett, több márkakoncepciót is megvizsgált, valamint tanulmányozta a bankokkal, pénzügyi szolgáltatókkal kapcsolatos hazai és nemzetközi ügyféligényeket is.

MBH Bank név alatt a Magyar Bankholding olyan márka kiépítését célozza, amely átformálja a bankokról kialakult hagyományos képet, egységesít, a jövőbe mutat, és a lehető legjobban elnyerheti a meglévő és jövőbeli ügyfelek tetszését, valamint a nemzetközi terjeszkedés szempontjából is elfogadható. A márka kiemelt értékei között szerepel a helyi közösségek és értékek tisztelete és a környezetünk iránti felelősség, amelyeken keresztül a bank fenntarthatósági törekvései is hangsúlyosan meg fognak jelenni.

Az új márkanevet 2023 májusában vezeti be a bankcsoport, első körben a nagyobb, zászlóshajófiókok újulnak meg, ezt követően fokozatos lesz a fiókok átmárkázása. Májustól a teljes bankkártya-portfólió és az online felületek is megújulnak az új arculat alatt. Az új márka bevezetését reklámkampány mellett markáns társadalmi felelősségvállalási és szponzorációs programok is támogatják.

Borítókép: Barna Zsolt, a Magyar Bankholding elnök-vezérigazgatója (Fotó: Magyar Bankholding)