Továbbra is négymillió felett a foglalkoztatottak száma

– A munkaerőpiacot tehát továbbra is magas foglalkoztatás jellemzi, és sok területen jellemző a munkaerőhiány is. A kiindulási helyzet tehát kedvező, ugyanakkor a következő időszak az energiaárak elszabadulása miatt a foglalkoztatás szempontjából is erőteljes kockázatokat rejt. Mivel a munkahelyek egy része a megnövekedett költségek miatt megszűnhet, ezért a foglalkoztatás is csökken. Ezt a hatást az üres álláshelyek magas száma mellett a kormányzat által bevezetni kívánt programok is mérsékelni tudják némileg – tette hozzá Regős Gábor.