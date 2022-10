A válság átírta a mindennapokat Európában

Az orosz–ukrán háború és a szankciós politika következményei egész Európát megrázták. Az embargós intézkedések csak tovább drágították az energiát, ráadásul már az ellátás biztonsága is veszélybe került. A döntéshozók mindezek miatt olyan intézkedésekre is kényszerültek, amelyeket korábban el sem lehetett képzelni. Az elmúlt hónapokban több lépésről lapunk is beszámolt, most ezekből gyűjtöttünk össze egy válogatást.

Hannover vezetése nyáron úgy döntött, hogy a középületekben, az uszodákban, a sportcsarnokokban és az edzőtermekben csak hideg víz folyhat a csapokból.

Sőt az energiatakarékosság jegyében a köztereken kikapcsolták a szökőkutakat, míg több épület éjszaka kivilágítás nélkül marad. Szintén spórolás vezetett ahhoz az intézkedéshez, amely lényegében három hónapos tesztüzemet jelent Belgiumban. Ez idő alatt este tíz és hajnali öt óra között nem világítják meg az ország déli, francia nyelvű régiójában található autópályák egyes szakaszait. Az érintett területen működő huszonötezer fényforrásból húszezret minden este lekapcsolva hagynak – ismertette korábban a V4NA nemzetközi hírügynökség.

A V4NA számolt be arról is, miszerint hat kategóriába sorolták Olaszország régióit annak megfelelően, hogy milyen éghajlatú az adott terület. A tervezet szerint ez alapján szabják meg, hogy hol, mikor és mennyi ideig lehet fűteni.

Ezzel a technikával elvileg jelentős mennyiségű gázt lehet megspórolni. A még az előző olasz kormány idején született elképzelésben az is szerepelt, hogy aki megszegi ezeket a szabályokat, 516 és 2518 euró közötti büntetésre számíthat.A távirati iroda közölte augusztusban azt a hírt, miszerint Firenze önkormányzata megbírságolja az energiatakarékossági intézkedések megszegőit.

A toszkán fővárosban 25 euró­tól 500 euróig terjedő pénzbüntetést szabnak ki azokra a klimatizált kereskedelmi egységekre, amelyek nyitva tartják ajtajaikat.

A polgármester felszólította a lakosokat, hogy ne vasalják ki minden ruhájukat, csak telepakolva használják a mosógépet, és a fűtési szezonban ne lépjék túl a 19 Cel­sius-fokos hőmérsékletet az otthonokban és a munkahelyeken.

Franciaországban nagy felháborodást okozott, amikor szeptember elején kiderült, hogy bezár harminc nyilvános uszoda, mert az üzemeltető nem tudta kifizetni a többszörösére nőtt energiaárakat.

Ezt követően tárgyalások kezdődtek az érintett önkormányzatokkal, majd ennek eredményeként több uszoda ismét megnyitotta kapuit.Európa országai egyre inkább tartanak attól, hogy a következő hónapokban ingadozni fog az energiaellátás. Erre igyekeznek felkészíteni a lakosságot.

Ennek apropóján született meg az az ötlet Németországban, miszerint adott esetben a háztartások ne a vécét használják szükség esetén, hanem szemeteszsákba végezzék el a dolgukat.

Svédországban tartós áramkimaradás esetén pedig azt ajánlják, hogy az egyik szobában állítsanak fel a lakók egy sátrat vagy építsenek egy rögtönzött kunyhót. A V4NA beszámolója szerint ez utóbbit úgy kell elképzelni, hogy egy asztalt le kell takarni takarókkal, majd alatta lehet éjszakázni. A további ajánlások szerint el kell kerülni a főzést, inkább konzerveket vagy más, könnyen felmelegíthető ételeket kell fogyasztani. Az élelmiszereket pedig hűtő helyett a szabadban kellene tárolni.

Nagy visszhangot váltottak ki Frans Timmermans uniós biztos áprilisban elhangzott mondatai is. Azt mondta: aki spórol az energiával, elősegíti, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök leállítsa a háborút. Egyebek mellett azt javasolta, hogy az emberek fűtsenek kevesebbet, mosás helyett pedig inkább szellőztessék ki a ruhákat.

A fenti példákon túl sokkal nagyobb nehézségek is körvonalazódnak a gazdaságokban. Minapi hír, miszerint mihamarabbi beavatkozást sürget az energiaárak emelkedésének kompenzálására az osztrák iparszövetség és a gazdasági kamara. Jelezték: ez a helyzet már a vállalkozások létét fenyegeti, valamint veszélybe sodorja Ausztria versenyképességét. A német cégek sorra állítják le termelésüket, ezt Robert Habeck gazdasági miniszter is aggasztónak nevezte. A szlovák kormányfő pedig egyenesen úgy nyilatkozott, hogy országa gazdaságát az összeomlás fenyegeti a megugró áramdíjak miatt.

Összességében elmondható, hogy Európa hatalmas bajba került, miután kevesebb energia áll rendelkezésre, és az is drágábban. Van olyan szakértő, aki egyenesen úgy nyilatkozott, miszerint Európa olyan nehéz tél elé néz, amilyenre eddig nem sok példa akadt.

A lakosság elégedetlensége fokozódik, több országban rendszeresek a tüntetések a szankciók és a magas árak ellen. Minden jel arra mutat, hogy a helyzet csak rosszabb lesz. A háború eszkalálódik, míg Brüsszel újabb szankciók kivetését készíti elő.

Borítókép: A közvilágítással való spóroláson felül számos, esetenként morbid elképzelés látott napvilágot a kontinens országaiban (Fotó: Europress/AFP)