Pengeélen Európa energiaellátása

Ez azt jelenti, hogy áramszünet esetén a víz elakadna a magas épületekben. Az alacsonyabb emeletek ugyan tovább kitartanának, de rövid időn belül ott is egyre kevesebb vizet tudnának vételezni, mert a víztornyokból előbb-utóbb kifogy a víz – vélekednek a szakértők, akik hozzáteszik azt is, hogy a fűtési rendszerek szintén az áramtól függenek, ami már akkor is nagyon komoly veszéllyel járna a fagyos téli hónapokban, ha csak egy-két napra szűnne meg az áramellátás.