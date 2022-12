Nem az ünnepi menün spórolunk

Az idén még nem mondanak le az ünnepi élelmiszerekről a magyarok. Bár a növekvő infláció miatt a legtöbb háztartás igyekszik visszafogni a kiadásait, sokan pedig épp az élelmiszeren igyekeznek spórolni, az év végi ünnepekhez közeledve úgy tűnik, a karácsonyi menün egyelőre nem változtatnak a családok. A lapunknak nyilatkozó szakemberek szerint a jelentős áremelkedések ellenére a karácsony előtti időszakban a korábbi években megszokott forgalomra számítanak.

Az egyik legikonikusabb termék, amely a karácsonyhoz köthető, a hal. Az idén a költségek növekedése mellett az aszály is súlyos károkat okozott a termelésben, így a megszokottnál jóval kevesebb édesvízi hal került ki a tógazdaságokból.

Halhiánytól ugyan a hazai piacon nem kellett tartani, a szokásos mennyiséget biztosítani tudták a haltermelők, az árak azonban nagyot nőttek.

Németh István, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet elnöke szerint az élő hal ára azonban mintegy negyven százalékkal magasabb lett. A ponty kilója 1800 és 2200 forint között alakul ebben az évben. A szakember szerint az idén – az előző évekre jellemző trenddel ellentétben – ismét az élő ponty fogyhat a legjobban. Azok, akiknek ideje engedi, az idén az élő hal vásárlásával járnak a legjobban. A feldolgozott halfiléhez és halszeletekhez képest ugyanis jóval gazdaságosabban juthatnak kiváló minőségű magyar halhúshoz. Bár az elmúlt években elindult fogyasztásbővülés az idén biztosan nem folytatódik, a termelők reményei szerint a forgalomban nem lesz érezhető visszaesés a karácsonyi időszakban.

Az édességgyártók is abban bíznak, hogy az ünnepi bevásárlásokból a szezonális édességek sem maradnak ki, s ha volumenben csökken is a fogyasztás, a forgalom értéke a tavalyi szinten marad.

Hogy a vásárlás szerkezete változik-e, azt a szakember szerint egyelőre nem lehet megmondani. Intődy Gábor, a Magyar Édességgyártók Szövetségének titkára elképzelhetőnek tartja, hogy lesznek olyan vásárlók, akik a megszokottnál kisebb kiszerelést választják majd vagy egy ismert márka helyett más terméket tesznek a kosarukba. A minőségre azonban továbbra is nagy igény van.

Virsliből és füstölt árukból is a tavalyihoz hasonló mennyiség kerülhet a magyarok asztalára ebben az évben. A virsli forgalma hagyományosan megnő az év utolsó napjaiban, a gyártók pedig abban bíznak, hogy a vásárlók az idén is megtöltik majd kosaraikat a különböző készítményekkel.

Éder Tamás, a Hússzövetség elnöke lapunknak korábban elmondta: a húsipar szereplői abban reménykednek, hogy az emberek próbálnak mindenből ugyanannyit vásárolni az ünnepi időszakban, mint tavaly, s ha a pénztárcájuk engedi, a minőségből sem szívesen vesznek vissza ilyenkor.

A vásárlók dolgát a kormány által április harmincadikáig meghosszabbított élelmiszerárstop is segíti, így a legalapvetőbb élelmiszerekhez továbbra is alacsonyabb áron juthatnak hozzá. Legutóbb az étkezési burgonya és a tojás került be az ársapkás termékek körébe. Az intézkedéssel kapcsolatos tapasztalatok azt mutatják, hogy a vásárlók élnek a kormány biztosította lehetőséggel, az árstopos termékekből ugyanis mintegy harminc százalékkal többet vittek haza idén a vásárlók, mint egy évvel korábban. A 2,8 százalékos UHT-tejnél a legszembetűnőbb a növekedés, a maximált árú tejből 82 százalékkal fogyott több az intézkedés bevezetése óta.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Havran Zoltán)