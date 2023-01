Európa lakossága is felismeri az atomerőművek nélkülözhetetlenségét

A szakmai szervezetek sorozatos figyelmeztetéseit követően az energiaválság a gyakorlatban is megmutatta, hogy Európának szüksége van atomerőművekre, mert azok megbízható, olcsó és alacsony károsanyag-kibocsátású energiát képesek biztosítani a súlyos kapacitáshiánnyal küzdő kontinensen. A nyugati politikai elit egy része azonban továbbra is ragaszkodik ideológiavezérelt, atomenergia-ellenes álláspontjához; a meglévő erőművek bezárását sürgeti, és akadályozza az új beruházások indítását – olvasható a Századvég Európa projekt kutatásában.

Az elmúlt egy évben jelentős mértékben felgyorsult az európai közvélemény elmozdulása a nukleáris energia támogatásának irányába. Az atompártiak aránya 26-ról negyven százalékra nőtt.

Hosszabb időtávon a változás még inkább szembetűnő. Hat év alatt az atomenergiát pártolók és ellenzők arányai megfordultak: míg 2016-ban 41 százalék utasította el és 15 százalék támogatta a technológiát, az atompártiak aránya mára az előbb említett negyven százalék.

Forrás: Századvég

Ami az egyes tagországokat illeti, eltérő a nukleáris atomenergia támogatottsága, a különbségek – az atomenergiát elutasító tagállamokban zajló drasztikus átalakulással – folyamatosan csökkennek. Magyarországon kifejezetten sokan, a megkérdezettek 68 százaléka támogatja a nukleáris energia használatát, ami nem utolsósorban szakmailag is megalapozott, ellátásbiztonság szempontjából pedig megkerülhetetlen.

Hárfás Zsolt mérnök, atomenergetikai szakértő már többször hangsúlyozta, az időjárásfüggő szél és naperőművek egyáltalán nem képesek kiváltani a klímasemleges atomerőműveket. Emlékeztetett, a szélerőművek esetében vannak olyan időszakok, amikor nem termelik, hanem fogyasztják az energiát. A naperőművek esetén pedig azok időjárásfüggő mivolta miatt elmondható, hogy egy MW-nyi kapacitás az atomerőművek által termelt mennyiség hatodának feleltethető meg.

Forrás: Századvég

Egy másik alkalommal arról beszélt, a Brüsszel által az orosz–ukrán válság miatt kivetett Oroszország elleni szankcióknak köszönhetően az európai országok áram-, gáz- és szénhiánnyal szembesülnek, miközben az energiaárak drámai magasságokba emelkedtek. Ez a másik érv az atomerőművek mellett, a harmadik azok élettartama. Egy atomerőmű hatvan évig biztonságosan üzemeltethető – a meglévő paksi blokkok esetében ez lényegében felújítással érhető el, de több más tagállam is felismerte a nukleáris energia fontosságát, ennek megfelelően tekint létesítményeire. A negyedik érv a kiforrott orosz technológia – lásd a Roszatom úszó erőművet is üzembe helyezett már, az idehaza is hasznát orosz fűtőelemek Európa-szerte megbízhatónak bizonyultak. A jelenleg kanadai Westinghouse által gyártottak viszont drágábbak, kevésbé megbízhatók, rosszabb hatásfokúak.

Borítókép: Egy atomerőmű hatvan évig biztonságosan üzemeltethető (Fotó: DOE/GODL-India)