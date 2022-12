Bevett gyakorlat az atomerőművek üzemidő-hosszabbítása

– Egy energiamixben a megújuló energiák fontos szerepet töltenek be, de nem elégségesek – jelentette ki lapunk megkeresésére Hárfás Zsolt mérnök, atomenergetikai szakértő. Rámutatott: Magyarországnak létszükséglet a naperőművek jelentős fejlesztése mellett Paks II. mihamarabbi megépítése és a Paksi Atomerőmű tervezett további üzemidő-hosszabbítása is. Szerinte mindezeken túl középtávon további paksi bővítésre is szükség lehet.

Műszaki alkalmasság

– A Paksi Atomerőmű négy blokkjának a korábban meghosszabbított üzemeltetési engedélye 2032 és 2037 között jár le. Az újabb hosszabbítással kapcsolatos országgyűlési határozati javaslat indoklása szerint „műszaki szempontból valószínűsíthető, hogy a húszéves további üzemidő-hosszabbítás is megalapozható lesz” – emlékeztetett a szakértő. – Mindez azt jelentheti, hogy ha az előkészítő szakasz után a kritikus pontokon sikeresen elvégzik a szükséges felújításokat és cseréket, akkor a hazai nukleáris hatóság – szintén egységenként – dönthet majd a további hosszabbításról. Tehát a végső döntést a független és szakmailag megkérdőjelezhetetlen Országos Atomenergia Hivatal fogja meghozni az egyes paksi blokkok további üzemidő-hosszabbításáról és azok időtartamáról is – magyarázta Hárfás Zsolt.

Az üzemidő megnyújtásához szükséges friss nukleáris üzemanyag beszerzése az egyszerűbb feladat, hiszen a jelenlegi orosz üzemanyag-szállító, a TVEL a megfelelő szerződések megkötése után bizonyára továbbra is tudja majd szállítani a továbbfejlesztett, biztonságos üzemelést biztosító üzemanyag-kazettákat. Az egyes blokkok műszaki állapotát külön-külön kell majd részletesen megvizsgálni és azonosítani a hosszabbítás szempontjából kritikus rendszerelemek esetében a szükséges cseréket vagy a felújításokat.