Mérséklődött a kisvállalatok pesszimizmusa

A magyarországi mikro-, kis- és középvállalkozások következő egy évre vonatkozó várakozásait jelző K&H kkv bizalmi index a tavalyi utolsó negyedévben mínusz 14-ről mínusz hét pontra korrigált, ám továbbra is a negatív tartományban maradt. Így elmondható, hogy

a hazai kkv-k hangulata egybecseng az IMF legfrissebb előrejelzésével, amely szerint 2023 a lassulás éve lehet, és sokak számára hozhat recessziót.

„Általában megfigyelhető, hogy egy nagyobb visszaesést követően a borúlátó hangulat kissé enyhül. Most is ez történt, de ennek ellenére is pesszimistán tekintenek 2023-ra a vállalkozások” – mondta el Rammacher Zoltán, a K&H kkv marketing- és értékesítéstámogatás vezetője az eredmények kapcsán.

A K&H kutatásában a várakozások egyik árbevétel kategóriában és szektorban sem süllyedtek tovább.

Továbbra is a legkisebb, százmillió forint alatti árbevételű cégek a leginkább pesszimisták, várakozásaik alig, mínusz 15-ről mínusz 13 pontra változtak az előző negyedévhez képest.

A háromszázmillió forint feletti árbevételű középvállalkozások ennél jóval kedvezőbb kilátásokkal indulnak neki 2023-nak, bizalmuk mínusz hétről mínusz három pontra erősödött. Jelenleg a száz- és háromszázmillió forint közötti árbevételű kisvállalkozások esetében mondható el egyedül, hogy az előző negyedévi rendkívül negatív hangulat jelentősen mérséklődött, ugyanis 15 pontos emelkedéssel a bizalmuk nulla ponton áll.

Az ágazatok tekintetében, a K&H bizalmi indexben vizsgált mezőgazdasági cégek várakozásai továbbra is a pozitív tartományban vannak (hét pont), a többi szektor azonban ennél jóval borúlátóbb az új évet illetően. A kereskedelmi cégek bizalma mínusz 15-ről mínusz kilenc pontra, a szolgáltató cégeké mínusz 14-ről mínusz hét pontra korrigált.

A leglátványosabb változás az iparban történt, ahol a cégek várakozásai az előző negyedévi sokk után 12 pontot erősödtek, így jelenleg mínusz hat ponton állnak.

