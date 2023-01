Steiner Attila: Meg kell erősíteni az energiaellátás biztonságát

Steiner Attila a hosszú távú célok közül kiemelte a magyarországi erőforrások minél hatékonyabb kiaknázását és az árak kordában tartását.

Hangsúlyozta: a kormány továbbra is eltökélt a rezsivédelem fenntartásában, amit az idei költségvetés is jól tükröz, az a rezsivédelem költségvetése. Az államtitkár rámutatott, hogy Magyarország nagyon jó adottságokkal rendelkezik a gáztározás területén, ami nagyfokú rugalmasságot tesz lehetővé.

A gázbeszerzéseknél eddig az orosz beszállításoknál semmilyen probléma nem lépett fel, fontos ugyanakkor más források elérése is; ezeket a lehetőségeket továbbra is igénybe veszik, illetve vizsgálják

– fejtette ki Steiner Attila.

Kiemelte, hogy Magyarország az éves gázfogyasztásának körülbelül kétharmadát tudja eltárolni a hazai tárolókban. A tárolókat magas szintre sikerült feltölteni, és a tél eddig enyhe volt, ezért a kitárolási ütem lassabb, mint az elmúlt években. Így ezt a fűtési szezont gond nélkül meg tudják oldani – hangsúlyozta.

Steiner Attila jelezte, hogy a rezsicsökkentés politikájának eredményeképpen az európai uniós országok közül Magyarországon a legolcsóbb a földgáz és a második legolcsóbb az áram.

Azt összeadva pedig, hogy mennyit költenek a kormányzatok a rezsicsökkentés támogatására, Magyarország az élen jár – fogalmazott. Megerősítette, hogy ezt a politikát szeretnék fenntartani 2023-ban is, ezért a költségvetésben a Rezsivédelmi Alapot megerősítette a kormány, hogy a nagyon kedvező árat az átlagfogyasztás alatt továbbra is biztosítani tudják. Hozzátette, hogy az átlagfogyasztás feletti áramár is jóval kedvezőbb, mint a piaci ár. Az államtitkár kitért arra is, hogy jól halad a megújuló energiaforrások termelésének növelése.

Magyarország alapvetően a napenergia felhasználásában rendelkezik jelentős potenciállal, a hazai napelemes kapacitás már a duplája a paksi atomerőmű teljesítőképességének

– mondta. Kiemelte, hogy ez jelentősen csökkenti Magyarország energiakitettségét.

Steiner Attila jelezte azt is, hogy elemzik a szélenergia termelésének feltételeit.

Az energiakitettség csökkentésében és az ellátás biztonságának erősítésében szintén fontosnak nevezte az államtitkár a magyarországi gázkitermelést, amelyet a kormány szeretne növelni. Ösztönözni szeretnék, hogy minél több gazdaságosan elérhető hazai gázmező álljon termelésbe – hangsúlyozta.

Borítókép: Steiner Attila (Fotó: MTI/Soós Lajos)