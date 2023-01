Szijjártó Péter: Az azeri földgázkitermelés segíthet az energiabiztonságban

A megnövelt azerbajdzsáni földgázkitermelésnek fontos szerepe lehet Magyarország és Közép-Európa energiabiztonságában

– közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Azt is hangsúlyozta, hogy ennek azonban előfeltétele a térségbeli infrastruktúra fejlesztése, amihez pedig szükséges az európai uniós támogatás.

A tárcavezető rávilágított, hogy Azerbajdzsán jelentősége a súlyos energiaválság miatt megnőtt Európa szempontjából, a diverzifikáció ugyanis rövid és közepes távon leginkább a dél-kaukázusi országban kitermelt földgáz mennyiségének fokozásával lehetséges.

Ha Európa nem tud újabb energiaforrásokat szerezni, ha nem tud újabb energiaszállítási útvonalakat építeni, akkor az energiaellátás nem lesz biztonságban

– figyelmeztetett.

Szijjártó Péter úgy látja, hazánknak érdeke, hogy minél előbb be tudja vonni az azerbajdzsáni forrásokat az ellátásba, de mint mondta, ehhez Délkelet- és Közép-Európában is komoly infrastrukturális fejlesztésekre van szükség, amelyhez pedig szükség van európai uniós támogatásokra, forrásokra is.

Ezért Magyarország Bulgáriával, Romániával és Szlovákiával közösen az Európai Bizottsághoz fordult annak érdekében, hogy Brüsszel a kérdést prioritásként kezelve adjon támogatást a térség energiabiztonságának garantálásához szükséges fejlesztésekhez.

Azerbajdzsán 2027-re tervei szerint megduplázza az Európába irányuló vezetékkapacitást, továbbá fontos feladatnak nevezte az ahhoz szükséges szerződéses és fizikai környezet megteremtését, hogy a gázt a déli földgázfolyosóból el lehessen hozni a kontinens középső részébe.

A politikai elköteleződés mindkét irányból megtörtént

– fogalmazott Szijjártó Péter, hozzátéve: Magyarország és Azerbajdzsán között már most is stratégiai partnerség van.

Mint mondta, a kormány azt reméli, hogy az azeri földgáz a lehető legrövidebb időn belül hozzájárulhat a hazai ellátásbiztonsághoz, aminek céljából a vállalatközi tárgyalások már megkezdődtek.

Az ellenzék képviselői elmondtak minket az európai egység mindenfajta elárulójának, (…) de ehhez képest most azt látjuk, hogy vezető európai politikusok egymásnak adják a kilincset Bakuban, s megvesznek azért, hogy közös képen szerepeljenek az azerbajdzsáni elnökkel

– emlékeztetett a miniszter.