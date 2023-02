A tizenharmadik havi nyugdíj tanulságos példája

Az ország gazdasági teljesítményét a 2010-ben hatalomra került Orbán-kormány állította helyre, így vált végül elérhetővé a nyugdíjprémium. Ráadásul úgy, hogy döntés született a 13. havi juttatás visszaépítéséről is.

A miniszterelnök 2021 szeptemberében vetette fel annak lehetőségét, hogy 2022-ben akár a teljes plusz havi összeget is kifizethetik. – Esetleg a harmadik és a negyedik heti nyugdíjat is megpróbáljuk jövőre visszaadni a nyugdíjasoknak, hogy úgy állhassunk a választók elé, hogy a Gyurcsány–Bajnai-korszakot végleg meghaladtuk – mondta akkor Orbán Viktor. A kormányfő végül novemberben, a Fidesz tisztújító kongresszusán jelentette be a döntést, miszerint 2022-ben biztosan megkapják a teljes összeget az érintettek. Ez így is lett.

A 13. havi nyugdíjat pedig annak ellenére is kifizetik az idén, hogy időközben kitört az orosz–ukrán háború, és a brüsszeli szankciók tovább mélyítették az energiaválságot.

Azaz: amíg a balliberális hatalomgyakorlás idején a válságkezelés egyet jelentett a nyugdíjasokat sem kímélő elvonásokkal, addig az Orbán-kormány krízis időszakában sem él a lakosságot érintő megszorításokkal.

Borítókép: egy postás dupla nyugdíjat kézbesít egy nőnek a főváros XIII. kerületében 2023. február 8-án (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)