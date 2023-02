Megtiltotta a Kúria a légiutas-adó alkalmazását, jogszabályellenes helyzetet teremtett az egyik kerület

A Fővárosi Kormányhivatal kezdeményezésére a Kúria a végleges döntésének meghozataláig, azonnali jogvédelem keretében megtiltotta a XVIII. Kerületi Önkormányzat által kivetett légiutas-adó alkalmazását – közölte a kormányhivatal.

Mint írták, azért fordultak a Kúriához, mert a DK-s Szaniszló Sándor vezette önkormányzat a légiutas-adóról szóló rendelkezéseivel jogszabályellenes helyzetet teremtett, és azt a törvényességi felhívásban szabott határidőn belül nem szüntette meg, sőt jelezte, hogy alapvetően nem ért egyet a kormányhivatal álláspontjával.

Nem csak a kormányhivatal munkatársai, de iparági szakértők és a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége is jogsértőnek találta a XVIII. kerület ezerforintos adóját – emlékeztetett a Világgazdaság.

Bár az ellenzéki vezetésű kerület intenzív kampányba kezdett, hogy mire költené a „kerület pénzét”, a 2023-as költségvetési rendelet a légiutas-adó tekintetében még bevételi előirányzatot sem tartalmaz, a jegyzőkönyv szerint a „felelős tervezés elvét” figyelembe véve – írja a lap.

Szaniszló Sándor DK-s polgármester a döntés után indulatos bejegyzést tett közzé a Facebook-oldalán, amelyben többek között azt kifogásolta, hogy éjjel jelent meg a Magyar Közlönyben a légiutas-adóval kapcsolatos végzés – holott a legfrissebb Magyar Közlönyöket egyébként késő este hozzák nyilvánosságra.

A polgármester egyébként – mutat rá a lap – a ferihegyi utasoktól beszedett pénzből írásbeli bizonyítékok nélkül, szavak szintjén, közösségi tereket újítana, építene európai városokkal példálózva. Azt is többször kifejtette a politikus, hogy a kormány áll az ügy mögött, azonban a légitársaságok jogászai, a Wizz Air, a Ryanair és a Smartwings is a kormányhivatal mellé állt, ahogyan a földi kiszolgálók és a Budapest Airport is ellenzi, jogsértőnek tartja az adót.

A lap üggyel kapcsolatos kérdéseire az önkormányzattól nem érkezett válasz, azonban Lévai István Zoltán, a Fidesz–KDNP Budapest 15. számú egyéni választókerületének elnöke elmondta: a kerület fideszes képviselői nem szavazták meg a légiutas-adót, mert az önkormányzat nem győzte meg őket arról, hogy jogszerű és megvalósítható az intézkedés.