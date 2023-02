Minőségi napelemes rendszerek az E.ON-tól (X)

A jogszabályi változások miatt 2022. október 31-ig kellett beadni a hálózatra kapcsolt (“visszatápláló” jellegű) háztartási méretű naperőmű telepítésére vonatkozó igényüket mindazoknak, akik - részben vagy teljes egészében - megújuló forrásból szeretnék fedezni energiaigényüket. A szűk határidő azonban kényszerhelyzetet teremtett: akik még a régi feltételekkel szerették volna megvalósítani a naperőmű-beruházást, azoknak gyorsan kellett lépniük. Sokan emiatt úgy adták be az engedélyezési dokumentációt, hogy nem volt idejük és lehetőségük kivitelezőt keresni - az sem biztos, hogy találtak volna, olyan mértékben nőtt rövid idő alatt a kereslet.

Sokan amiatt is izgulhattak, hogy – mivel a korábbi napelemes pályázatok újabb ütemeinek kihirdetése rendkívüli módon elhúzódott – időközben az infláció miatt jelentősen megnövekedtek az árak. Ezért sok kivitelező visszamondta a korábban aláírt szerződést, mondván: nem tudják már a vállalt költségszinten elvégezni a telepítést.

Korábbi hírek szerint a probléma tömegesen jelentkezik olyanoknál is, akik 100 százalékos támogatást nyertek el, tehát gyakorlatilag ingyen telepíthetnék a pályázott rendszert - ha lenne kivitelező partnerük. Szeretnénk, ha tudnák: számukra is van megoldás!

Az E.ON kiemelt piaci szereplőként naprakész szakmai partnere a pályázóknak - stabil, kiszámítható háttérrel rendelkezik, így a megváltozott feltételek között is ügyfelei rendelkezésére áll. Érezhető az utóbbi időben, hogy megnövekedett a kereslet a napelemes rendszerek telepítésére. Az igények kiszolgálása a folyamatos kapacitásbővülés ellenére is jelentősen meghosszabbította a telepítések és az engedélyeztetési folyamatok teljesítését. Az E.ON a magas műszaki elvárásoknak megfelelő háztartási napelemes rendszerek telepítésében széleskörű tapasztalattal rendelkezik, szakemberei képzettek és gyakorlottak, az általa kivitelezett rendszerekre hosszú távú gyártói és teljesítménygaranciát is nyújt. Ennek is köszönhető, hogy máig több mint 20 ezer ügyfél választotta a vállalatot.

A klímaválság megelőzése és a fenntartható energiaellátás biztonságos megteremtése mai világunk egyik legnagyobb kihívása, amely csak a megújuló energiaforrások részarányának növelése révén teljesíthető. Megkerülhetetlen szempont a háztartások számára az is, hogy a többszörösére ugró energiaárak mellett a háztartási méretű napelemes rendszer megtérülési ideje is csökken, és a villamosenergia-számlák végösszege is kedvezőbbé válhat. Az E.ON

mindent megtesz azért, hogy a pályázatok nyerteseinél megvalósuljon az eltervezett beruházás, ezzel is hozzájárulva a környezet védelméhez, a tudatos és fenntartható energiatermelés és -fogyasztás további térnyeréséhez.

Szeretne többet megtudni az E.ON lakossági napelemes rendszerekről? További információért kattintson ide: https://www.eon.hu/hu/lakossagi/termekek/solar.html