A repülőgép-technikától a mádi borig

Voltak korábban is vállalati kapcsolatai a debreceni egyetemeknek – legfőképpen ipari megbízások az egyes tanszékek számára –, de csak az egyesített Debreceni Egyetem kezdett bele intenzíven a kihelyezett tanszékek létesítésébe. Elsőként még 2011-ben a fizikai közelségben lévő TEVA cégnél hozták létre az ipari gyógyszergyártás kihelyezett tanszéket. Ennek az együttműködésnek a keretében a gyógyszerészhallgatók két féléven keresztül specifikus gyógyszeripari előadásokat hallgathatnak, s gyakorlati tapasztalatokat szerezhetnek a nagyüzemi gyógyszergyártásban is. A cég debreceni és gödöllői telephelyén megismerkedhetnek a nagyüzemi gyógyszergyártással, a minőség-ellenőrzéssel és a steril készítmények ipari előállításával is, sőt a gyógyszerek törzskönyvezési eljárásával is. Sokan ennek a hatására döntöttek úgy, hogy a TEVA gyáraiban vállalnak munkát.

Egy év múlva viszont a gyógyszergyártás honosodott meg az egyetemi gyógyszer-technológiai tanszék új kísérleti üzemében. Itt a hallgatók megismerkedhetnek a kapszulatöltő és a tablettázó gépekkel, az oldat-, s kenőcskészítő munkafolyamatokkal is. Mivel ezek a gyógyszerformák a patikákban is előállíthatók, annak is sokat segített a kísérleti üzem, akik gyógyszertárakban helyezkedtek el.

Az első fecskét aztán gyorsan követték a többiek is. Az ilyen irányú kapcsolatteremtésben leginkább az egyetem műszaki kara jeleskedett. Összesen kilenc kihelyezett tanszéket szerveztek. Ilyen az elsőként az első, azóta már betelt debreceni ipari parkba települt texasi National Instrumentsszel közösen működtetett szakmérnöki kihelyezett tanszék. Ezenkívül tanszéket kapott a géptervezés, a jármű-mechatronika (Krones Hungary), az építőipari (Hunép Universal), a védelmi innováció és az automatizálás (Beckhof), de van repülőmérnöki (Pharmaflight) kihelyezett tanszék is. Legutóbb éppen februárban létesült ilyen szervezeti egység, a Vitesco Technologies Hungary telephelyén.

Az egyetem többi kara is szervezett kihelyezett tanszékeket, az agrárosok legérdekesebb együttműködése pedig nem is tanszék, hanem a tokaji borvidékkel, jelesül Máddal kapcsolatos egység, a Mádi Borakadémia. Ez a Debreceni Egyetem Mádra kihelyezett szervezeti egysége, amelynek célja olyan kutatási tevékenységek koordinációja és finanszírozása, amelyek támogatják a magas minőségű borok ismertségét, tudományosan feltárják ezeknek az egészségre gyakorolt pozitív hatását, javítják a marketingjét.

A kihelyezett tanszékeken a hallgatók elsajátíthatják szakmáik gyakorlati elemeit is, azok pedig, akik a duális képzés keretében tanulnak, leendő munkahelyük igényei szerint kaphatnak új ismereteket. Így nem kell a munkakezdés első hónapjait a helyszín és az ott alkalmazott eljárások megismerésével tölteniük.

Gyógyszeripari pilotüzem A Debreceni Egyetem azonban nem csak ilyen közvetett módon kapcsolódik az ipari, vállalati szférához. Az egyetem tudományos innovációs parkjában a napokban rakták le annak az egyetemi gyógyszeripari közép(pilot)üzemnek az alapjait, amelyben a laboratóriumokban és kísérleti kisüzemekben (például az innovációs tudományos parkban már elkészült épületben) elindult gyártások nagyobb léptékű szakaszai valósulnak majd meg. A középüzem mellett, vele egy időben épül a gyógyszerész-tudományi kar új épülete is. A két fejlesztés több mint kilencmilliárd forintba kerül.

Borítókép: Debreceni Ipari Park (Fotó: MTI/Oláh Tibor)