Utoljára 2015-ben volt ekkora különbség az üzemanyagárak között

Múlt pénteken lényegében a lélektani határ alá csúszott a dízel ára a benzinkutakon. A nagykereskedelmi benzinárak pénteken literenként bruttó nyolc forint körül nőttek, míg a gázolajért literenként bruttó négy forinttal kevesebbet kellett fizetni, mint korábban – írja a Világgazdaság.

Mivel azt megelőzően a 95-ös benzin literenként 609 forintba került, péntektől átlagosan 617 forintos áron adták, míg a literenként 603 forintért kínált dízelüzemanyag ára átlag 599 forintig süllyedt péntektől.

A napokban újabb jó hírt kapott az autósok egy része. Szerdától ugyanis a gázolaj esetében ismét számíthatunk árváltozásra, a nagykereskedelmi árakban bruttó tízforintos csökkenés jön – számolt be róla a Holtankoljak.hu szakportál. Mindeközben a benzin ára most nem változik, s ezzel a két üzemanyagtípus között már jelentős árkülönbség áll be.