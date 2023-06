Épülhet a kőolajvezeték hazánk és Szerbia között

Az energiabiztonság erősítése érdekében aláírták a megállapodást az új kőolajvezeték építéséről Magyarország és Szerbia között, illetve létrejön az MVM és a Srbijagas közös regionális földgázkereskedő vállalata – jelentette be a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a szerbiai Palicson.

A tárcavezető a magyar–szerb stratégiai tanács ülésén a két ország közötti eddigi talán legfontosabb megállapodásnak nevezte az Algyőt Újvidékkel összekötő kőolajvezeték építését. Hangsúlyozta, hogy az MVM és a Srbijagas közös regionális földgázkereskedő cégének idén ősszel meg is kell kezdenie a működését.

Magyarország energiabiztonsága ma már elképzelhetetlen lenne Szerbia nélkül, s igaz ez fordítva is. Hazánk földgázellátásának legnagyobb része Szerbián keresztül érkezik hozzánk, mi pedig több mint százmillió köbmétert tárolunk a szerbek számára

– tette hozzá.

A stratégiai tanácson felszólalva kiemelte, hogy Röszke és Horgos között felállítják Európa „legmodernebb, legnagyobb, legcsillogóbb határátkelőhelyét”, ugyanis a „toldozgatás-foldozgatás” nem jelent valódi megoldást.

Szijjártó Péter ezt követően arról számolt be, hogy új dimenzióba léphet az együttműködés a külpolitika terén is, minthogy Magyarország most először köt megállapodást közös külképviseletek létrehozásáról valamely másik országgal, ami lehetővé teszi a diplomáciai hálózat kibővítését mindkét fél számára. Tájékoztatása szerint elsőként Szerbia nagykövetsége fogja befogadni a magyar képviseletet a kongói Kinshasában, Magyarország nagykövetsége pedig a szerb képviseletet a máltai Vallettában.

A miniszter végül rámutatott, hogy a kétoldalú gazdasági együttműködés a rekordokról szól. Példaként hozta fel a magyar cégek szerbiai beruházásait, a tavaly hatmilliárd eurót elérő kereskedelmi forgalmat és az eddig 171 milliárd forintnyi értékben 14 200 vállalkozásnak támogatást nyújtó gazdaságfejlesztési programot a Vajdaságban.

Magyarország és Szerbia között soha nem volt olyan jó az együttműködés, mint most. Ebből mindenki profitál: Magyarország, Szerbia, a vajdasági magyarok és a nálunk élő szerb közösség egyaránt

– húzta alá.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)