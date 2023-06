Európa élvonalában a magyar pezsgők

A beruházások újabb és újabb lehetőségeket nyitnak: munkát, megélhetést, biztonságot adnak a magyar családoknak.

A tárcavezető kitért arra is, hogy a kormány stratégiai ágazatnak tekinti az élelmiszeripart, és benne külön prioritást élvez a borászati szektor, ami az agrárium egyik húzóágazata. Ezért továbbra is számítunk a magyar borászok és a magyar gazdák vállalkozó kedvére és innovatív megoldásaira – olvasható az AM közleményében.