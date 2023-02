Megújulhatnak a borászatok

Újabb lehetőséget kaptak a hazai borászatok a fejlesztésre. Az elmúlt években nagy népszerűségnek örvendő, gépbeszerzést célzó támogatást az idén is igénybe vehetik az ágazat szereplői. A Hegyközségek Nemzeti Tanácsának tájékoztatása szerint az európai uniós forrásra február 15-ig pályázhatnak az érintettek. A program keretében egy-egy borászat legfeljebb százmillió forintos támogatáshoz juthat.

A támogatás intenzitását figyelembe véve az őstermelők, valamint a kis- és közepes vállalkozások járnak a legjobban, a kisebb borászatok ugyanis a géppark tervezett megújításának költségét – településtől függően – 40-50 százalékban fedezheti az elnyert összeg. A nagyvállalatok esetében a támogatási intenzitás a borászati gép, technológiai berendezés nettó vételárának 20-25 százaléka lehet.

A támogatás felhasználása igencsak széles skálán mozoghat. A szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor, pezsgő vagy habzóbor készítéséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó gépek és berendezések mellett például a termékek forgalmazásához kapcsolódó, illetve az ügyvitelt és vállalatirányítást szolgáló hardver- és szoftverbeszerzésre is költhető az uniós forrás. Ezenfelül az üzemen belüli anyagmozgatáshoz, raktározáshoz, csomagoláshoz kapcsolódó gépek is elszámolhatók a pályázatban, illetve a berendezések üzemeltetését szolgáló napelem- vagy napkollektorrendszer beszerzésére és üzembe helyezésére is kérhető támogatás. Az elnyert támogatásért cserébe a borászatnak vállalnia kell, hogy a támogatás folyósításától számított legalább öt évig rendeltetésének megfelelően használja, üzemelteti. A Magyar Államkincstár a támogatási kérelmeket beérkezési sorrendben bírálja el. Az elnyert támogatáshoz kapcsolódó kifizetési kérelmeket november 15-től adhatják be a vállalkozások.

A borászatok körében az elmúlt években is nagy népszerűségnek örvendett a gépbeszerzési támogatás. Ezt támasztja alá Nagy István agrárminiszter egy korábbi beszámolója is, amely szerint a múlt év őszéig több mint 24 milliárd forint jutott az ágazat egyik legnagyobb forrását jelentő borászati gépek és technológiai berendezések beszerzésére fókuszáló támogatásokra.

A fejlesztések 2024-ig a borágazat Nemzeti támogatási programjából, majd 2024-től Magyarország stratégiai tervében megnevezett jelentős forrásokból folytatódhatnak tovább, a megszokott módon. Egy múlt évben született kormányzati döntésnek köszönhetően a szőlőültetvények megújításához és a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez kapcsolódó uniós támogatások esetében megnövelt támogatási intenzitásra számíthatnak az érintettek.