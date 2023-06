Gazdaságvédelem kellő tapasztalattal

Korábban a koronavírus-járvány káros hatásainak tompítására is számos intézkedés született. A 2021-es költségvetést pedig egyenesen a gazdaságvédelem költségvetésének nevezte el a kormány. A többi között volt ágazati, kutatás-fejlesztési és munkahelyteremtő bértámogatás, míg a hátrányos helyzetűeknek bérkiegészítés járt. Elérhető volt az a juttatás is, amely a közfoglalkoztatottak átigazolását ösztönözte a versenyszférába. Voltak beruházásösztönző támogatások, segítséget kaptak a beszállítók, de megjelentek a kedvezményes hitelek, garancia- és tőkeprogramok is. Adókat és járulékokat engedett el az állam, és egy időre mentesítést kaptak az érintett vállalkozások a bérleti díjak fizetése alól. Jött a gyorsított áfa-visszafizetés és bevezették a törlesztési moratóriumot. A gazdaságvédelem költségvetése az újraindítást célzó kiemelt programokra, fejlesztésekre, beruházásokra, továbbá a foglalkoztatást elősegítő intézkedésekre a gazdaságvédelmi alapon keresztül 2021-ben 2550 milliárd forintot meghaladó összeget biztosított. A kormány célja az volt, hogy legalább annyi új munkahely jöjjön létre, ahányat a járvány tönkretett. Visszatekintve ez olyannyira teljesült, hogy ma már többen dolgoznak Magyarországon, mint a koronavírus megjelenése előtt. A járvány okozta válságból hazánk gazdasága elsők között állt helyre a fiskális és monetáris intézkedések együttes hatásaként.

A 2020-as visszaesést követően, 2021-ben rekordmértékben, 7,2 százalékkal nőtt a magyar gazdaság teljesítménye. Ez a dinamikus bővülés volt jellemző 2022 első felére is, majd az egyre inkább kedvezőtlenné váló külső körülmények a lendület megtorpanását okozták.