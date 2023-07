Jól vizsgázott az árfigyelő rendszer

Lapunk arra is rákérdezett a GVH-nál, hogy várható-e a felület fejlesztése és finomhangolása. A versenyhivatal tájékoztatása szerint a felület finomhangolása és továbbfejlesztése folyamatosan zajlik, hiszen kezdettől fogva cél volt a fogyasztói igények, visszajelzések figyelembevétele. A tervek szerint a jövőben – többek között – szabadon összeállítható és elmenthető bevásárlólista és kalkulátor is segíti majd a fogyasztókat, továbbá a felhasználói igényeknek megfelelően fejlesztik az okostelefonon történő megjelenítést, illetve a szolgáltatás térképes funkcióját is. A fejlesztések célja, hogy segítsék a vásárlókat az árak összehasonlításában és a legjobb ajánlatok kiválasztásában.

Az árfigyelő rendszer létrehozása és beágyazódása elősegítheti, hogy az augusztus elsejei élelmiszer-ársapkák kivezetése után ne azonnal növekedjenek az érintett termékek árai. Most az tűnik biztosnak, hogy lesz árnövekedés, de az árfigyelőbe azok a termékek is bekerültek, amelyek jelenleg ársapkások, így ezen termékkategóriákban transzparens marad az árverseny, vagyis óvatosan emelnek árat majd a láncok.

A tervek szerint a rendszert nemcsak technikailag, hanem tartalmilag is szeretnék fejleszteni. Egyrészt több élelmiszertermék is beleférhet a „figyelésbe”, másrészt a nem élelmiszertermékek, például ruházat és műszaki cikkek esetében is jól alkalmazható, kifogva kicsit a szelet a keresőmotoros ár-összehasonlító szájtok vitorláiból. A nagy kérdés persze az, hogyan lehet folyamatosan fenntartani a kezdeti érdeklődést az oldal iránt.