Keszthelyi Vivien és David Schumacher a 2023-as Magyar Nagydíjon

Keszthelyi Vivien háromszoros túraautó bajnok, az Audi Sport racing academy tagjaként a magyar autósport történetének legeredményesebb F3-as pilótájaként tett szert széleskörű ismertségre. David Schumacher pedig, aki a formula autót idén a DTM- és GTWC-sorozatokban Mercedes AMG színekben versenyezve GT versenyautóra cserélte, a Schumacher család legifjabb trónkövetelőjeként lett a rajongók egyik kedvence. A sportolók nem csupán az F1 csapathoz érkeznek a magyar versenyhétvégére, fontos küldetéssel és üzenetekkel fordulnak követőik és partnereik felé.

Az idei évtől a Forma–1 az UNICEF partnereként segíti a világ legsebezhetőbb gyermekeit a minőségi oktatáshoz való hozzáférésben, támogatva a segélyszervezet világszerte végzett humanitárius erőfeszítéseit. Az UNICEF tevékenységének fontos részét képezi azon gyermekek megsegítése is, akik természeti katasztrófák, például a közelmúlt törökországi, vagy szíriai földrengéseinek következtében jutottak nehéz helyzetbe.

A társadalmi felelősségvállalás nem csupán a sportág egészének zászlajára tűzött jelszó. A Z generáció térhódítása a motorsport világában az új tehetségek felemelkedésével párhuzamosan egyéni szinten is teret ad a felelősségteljesebb gondolkodásmód elterjedésének. A fiatal versenyzők feladata túlmutat a kiemelkedő sportteljesítményen: meg kell tanulniuk a hírnév és a megnövekedett médiaérdeklődés adta lehetőségeket a számukra fontos ügyek szolgálatába állítani. Keszthelyi Vivien e tekintetben is élen jár kortársai között. Évek óta támogatja a segélyszervezet munkáját, s az UNICEF bajnokaként lesz a házigazdája a július 23-án, a versenyfutamot követő esti rendezvényen záruló, Forma–1-es relikviákért zajló jótékonysági licitnek, melyre egy online felületen lehet majd ajánlatot tenni.

A Pirelli által felajánlott Pirelli F1 P Zero abroncs érdekessége, hogy az időmérőt megnyerő Forma–1-es pilóta is ezt kapja a verseny kvalifikációja után, a Ferrari Trento F1® Podium Jeroboam (3l) pezsgővel pedig hagyományosan a verseny első három helyezettje ünnepel a futamot követően. A díjakat Keszthelyi Vivien és Matteo Schiavo, a Pirelli Magyarország ügyvezetője adja majd át a legmagasabb ajánlatot tevő adományozónak.

A licit teljes bevételét az UNICEF Magyarország javára ajánlják fel, hozzájárulva ezzel a világ legnehezebb körülmények közt élő gyermekeinek oktatásához.

Az after party a jótékonysági licit mellett a környezettudatosság szempontjából is különleges esemény lesz, hiszen ahogyan az idei évtől a Formula-1 Magyar Nagydíjon a Hungaroringé, úgy az after party hivatalos taxiszolgáltatója is a BOLT lesz, akik a fenntarthatóság jegyében kizárólag környezetbarát taxival lesznek jelen az esti eseményen. Kevesen tudják, de a BOLT budapesti flottájában már több, mint 150 alternatív meghajtású gépjármű van.

Hitvallásának és értékrendjének megfelelően a magyarországi eseménysorozat ideje alatt Keszthelyi és Schumacher is ezeket a járműveket fogja igénybe venni, nem titkolt céljuk szerint minél szélesebb körben példát mutatva, és buzdítva partnereiket, rajongóikat is a tudatos gondolkodásra és felelősségvállalásra a mindennapi cselekedeteikben éppúgy, mint legfontosabb üzleti döntéseik során. Felismerve az ismertséggel járó felelősséget, a Z generáció népszerű párja minden lehetőséget megragad e fontos üzenetek közvetítésére.

A 2023-as Magyar Nagydíj hétvégéje kapcsán betekintést nyerhetünk abba, hogy mi vár ránk a következő években: A versenysport köztudottan a jövő karbonsemleges csúcstechnológiás fejlesztéseinek és kutatásainak bölcsője, de örömteli trend, hogy a hétköznapok során is egyre több a felelős gondolkodású nagyvállalat, akiknek köszönhetően az alternatív üzemanyagok, alternatív hajtással működő autók, töltőállomások kutatásába fektetett energia egy olyan közeli jövő képét ígéri, ahol az autósport és a környezettudatosság kéz a kézben járva okoz örömteli perceket minden sportszerető embernek. Az új generáció sztárjai számára pedig, ahogy Keszthelyi Vivien és David Schumacher példája is mutatja, nem csupán lehetőség, de morális kötelesség is, hogy követőik számára példát és irányt mutassanak a társadalmi felelősségvállalás tekintetében.

Borítókép: Az UNICEF és a Forma–1 partnerként fognak össze, és az együttműködés alól a magyar nagydíj sem kivétel (Fotó: Shutterstock)