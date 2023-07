Többmilliárdos fejlesztés Kalocsán

Bár Európa kilátásai az elhúzódó háború és a szankciók következtében jelenleg nem kedvezők, a magyar gazdaság már az év második felében visszatérhet a növekedési pályára – jelentette ki Varga Mihály pénzügyminiszter a promóciós ajándéktárgyak gyártásával, importálásával és emblémázásával foglalkozó Anda Present Group új gyártócsarnokának átadó ünnepségén, Kalocsán.

A miniszter kiemelte: kulcsfontosságúak az új munkahelyeket teremtő beruházások. Az Anda Present 2,5 milliárd forintos fejlesztésével száz új munkahelyet hozott létre a térségben, jelentősen javítva a környéken élő álláskeresők esélyeit.

Varga Mihály az aktuális gazdasági környezetet összegezve elmondta: a foglalkoztatottság a 2010 óta létrehozott, közel egymillió új munkahellyel rekordszinten áll, a 4 százalékos munkanélküliségi ráta az egyik legkedvezőbb eredmény az uniós országok körében. Hozzátette:

a hazai beruházási ráta az Európai Unióban jelenleg a legmagasabb, a külföldi működő tőke magas aránya szintén igazolja a magyar gazdaság vonzerejét.

Az Anda Present Group 2014-ben 17 fővel kezdte meg a működését a cég kalocsai telephelyén, 2017-ben egy 700 négyzetméteres gyártócsarnokot avattak, egy évvel később pedig tovább bővült gyártókapacitásuk – idézte fel András Attila, a társaság vezérigazgatója.

A most átadott logisztikai központ egy két ütemben megvalósuló, összesen négymilliárd forintos beruházás része. Az első ütem építkezése során elkészült egy 5300 négyzetméteres csarnok, ahol egy 1100 négyzetméteres üzem és alapanyagraktár, egy 3700 négyzetméteres logisztikai raktár, valamint egy 500 négyzetméteres irodarész létesült. Az első 2,5 milliárd forintos fejlesztés megvalósulásához a cég vissza nem térítendő kormányzati támogatást nyert – hangsúlyozta a vezérigazgató, aki hozzátette: a második ütem építkezése is megkezdődött, önerőből készül egy ötezer négyzetméteres logisztikai raktár.

A beruházás óriási mérföldkő a cég és a város életében, hiszen az Anda Present Group a legnagyobb adófizetője Kalocsa városának – hangsúlyozta Filvig Géza polgármester, aki arról is beszámolt, hogy a cég tiszteletére kezdeményezte az önkormányzat a telephely utcájának átnevezését Róna utcáról Anda utcára. Font Sándor (Fidesz–KDNP), a térség országgyűlési képviselője is örömmel üdvözölte a beruházást, amely növeli a térség gazdasági vonzerejét, ami a jövőre elkészülő Kalocsa–Paks híd révén újabb lehetőségek előtt áll. A képviselő kiemelte: az is örömteli, hogy egy másik Bács-Kiskun vármegyei vállalkozás, a kiskunhalasi Merkbau Zrt. volt a kivitelező, és határidő előtt elkészültek a munkával.

