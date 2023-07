Működik a kormány Gyármentő programja

A Gyármentő programot azért indította el a kormány az ukrajnai háború kitörését követően, hogy a hazai vállalatok erősíteni tudják függetlenségüket a nemzetközi energiapiacok teljesen kiszámíthatatlan kilengéseitől, és így meg tudják őrizni a munkahelyeket, fenn tudják tartani a gazdasági teljesítményüket. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelezte: a program keretében 120 milliárd forintot biztosítanak 140 kedvezményezett vállalat energiahatékonysági és megújulóenergia-beruházásaihoz, hogy ezzel megteremthessék a biztonságos működés feltételeit, ennek nyomán pedig mintegy háromszázmilliárd forintnyi fejlesztés jöhet létre.

Eddig huszonöt cég kapta meg a támogatási oklevelet, összesen 27,5 milliárd forint értékben. Ebből 61 milliárd forintnyi beruházás jön létre, s ennek köszönhetően több mint 12 ezer munkahely válik betonbiztossá. A projektek várhatóan 12 471 megawattórával csökkentik az energiafelhasználást.

– Elsősorban technológiaváltás mellett kötelezték el magukat a vállalatok, sok esetben a gyárépületek hőtechnikai korszerűsítését tűzték ki célként, valamint a megújuló energia termelésére, használatára vonatkozó fejlesztéseket hajtanak végre, itt is leginkább a napelemes rendszerek telepítésével – mondta a miniszter a távirati iroda tudósítása szerint. A miniszter kiemelte: huszonnégy magyar és egy olasz cég kap támogatást, ágazatok szintjén pedig a fém- és az élelmiszeripar emelhető ki. Arra is kitért, hogy a pályázatok nem a tipikus területi eloszlást mutatják, a legtöbb ugyanis Jász-Nagykun-Szolnok vármegyéből, majd Bács-Kiskunból, Hevesből és Veszprémből érkezett be.