Sokkal kevesebb tojás, tej és hús lesz a hőség miatt, valamit ki kellene találni

A Magyarországon legfontosabb tejelő fajta, a Holstein szarvasmarha tejtermelése akár 30-70 százalékkal is csökkenhet hőségben. És nemcsak a tej mennyisége, de annak összetétele is változhat az éghajlat miatt. Forró és párás környezetben a tehenek, kecskék és bivalyok tejében is csökkent fehérje- és zsírtartalmat mértek.

De nemcsak a teheneknél, a sertéseknél és a szárnyasoknál is megfigyelték, hogy kevesebbet esznek, ha túl meleg van. Ennek következménye, hogy lassabban híznak, ami alacsonyabb húshozamhoz, zsírtömeghez és húsminőséghez vezet, illetve mindez kevesebb és alacsonyabb minőségű tojást eredményez.