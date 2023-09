Az olajnagyhatalmak nyomást gyakorolnak Joe Bidenre + videó

– De vajon mi lehet Szaúd-Arábia és Oroszország közös célja? – tette fel a kérdést a szakértő. A Financial Times szerint, a jövőre esedékes amerikai elnökválasztás fő témája az üzemanyagárak és az infláció lesz. Márpedig ezeken a területeken az amerikaiak nagyon elégedetlenek Joe Bidennel, így a magasan tartott olajárak Donald Trumpot segíthetik. Amellett, hogy Trump mindkét országgal jobb kapcsolatot ápol, központi választási ígérete, hogy véget vet az orosz–ukrán háborúnak.

Szaúd-Arábia sokat keresett a konfliktuson, de annak elhúzódása középtávon veszélyezteti a globális olajkeresletet, így a szaúdiak egyre inkább a háború lezárásában érdekeltek. Ezért a közelmúltban békekonferenciát is szerveztek. A Financial Times szerint, az oroszok is azt várnák Trumptól, hogy rávegye az ukránokat a tárgyalásra és a háború számukra is elfogadható lezárására.