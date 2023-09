Itt a lista: nem elég gazdagok a magyar milliárdosok

A tíz leggazdagabb magyar együttes vagyonánál, ami mintegy 9,8 milliárd dollár, átszámítva 3 430 milliárd forint, a tíz leggazdagabb románnak csaknem másfélszer (11,5 milliárd dollár), a tíz leggazdagabb lengyelnek csaknem két és félszer (24,1 milliárd dollár), a tíz leggazdagabb csehnek csaknem öt és félszer (52,5 milliárd dollár), a tíz leggazdagabb osztráknak pedig csaknem nyolcszor (78 milliárd dollár) nagyobb az együttes vagyona.

Ez derül ki a Blochamps Capital friss adatgyűjtéséből, amit megosztott a Világgazdasággal. Ebben Közép-Kelet-Európa legvagyonosabb személyeit listázták a 2023 második negyedévi statisztika alapján. A Blochamps Capital a nemzetközi és hazai privátbanki, vagyonkezelési piacot húsz éve kutató tanácsadó és monitoring cég.

Csehország például területre kisebb Magyarországnál, a lakossága pedig közel azonos. Mégis a magyar topmilliárdosok lajstromát vezető Mészáros Lőrinc és Csányi Sándor a maga 1,8, illetve 1,7 milliárd dolláros vagyonával éppen csak beférne a cseh első tízbe.

A cseh tizedik a pénzügyi területen aktív Marek Dospiva 1,7 milliárd dollárral. Csehország leggazdagabbja Renata Kellnerova, aki 16,9 milliárd dollárt tud felmutatni. Ő a 2021-ben tragikus balesetben meghalt Petr Kellner üzletember özvegye.

Ausztria négyzetkilométerben és lélekszámban is valamivel elmarad Magyarországtól, azonban csúcsmilliárdosa, a Red Bull-örökös Mark Mateschitz 41,8 milliárd dolláros vagyonon ül. Ez önmagában több mint a négyszerese a tíz leggazdagabb magyarénak.

Lengyelország majdnem négyszer nagyobb Magyarországnál, de a leggazdagabbjai mégis inkább kézzelfoghatóbb értékmennyiséget halmoztak fel. Persze, így is brutálisan gazdagok. Az első a nagybefektető Michael Solowow 6,2 milliárd dollárral. Ez is a sokszorosa a hazai vezető vagyonnak, Mészáros Lőrinc és Csányi Sándor pénze a 6-7. pozícióra lenne elég a lengyel toplistán. Románia akkora, mint Magyarország kétszer. A leggazdagabb román, Ion Tiriac bankár, egykori profi sportoló vagyonát 2 milliárd dollárra becsülik, ami tehát több, mint Mészáros Lőrincé vagy Csányi Sándoré. Ugyanakkor ők ketten Romániában is dobogósok lennének a leggazdagabbak rangsorában.

A teljes cikk itt olvasható:

https://www.vg.hu/vilaggazdasag-magyar-gazdasag/2023/09/nem-eleg-gazdagok-a-magyar-milliardosok-csak-almodhatnak-az-osztrak-a-lengyel-vagy-a-roman-vagyonokrol

Borítókép: Illusztráció (Pexels)