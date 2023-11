Országos zöldenergia-roadshow indult Győrben, a rendezvénysorozatot Palkovics László, a Széchenyi István Egyetemért (SZE) Alapítvány kuratóriumának elnöke, az Energia21 kezdeményezés vezetője indította el november 29-én, szerdán a győri Mobilis Interaktív Élményközpontban.

Az Energia21 közleménye szerint a rendezvénysorozat célja, hogy tudatosítsa, hogy a zöldenergia a magyar gazdaság jövője, valamint népszerűsítse és előmozdítsa a zöldátállást. A következő hónapokban több nagyvárosban is lesz zöldenergia-roadshow, ahol a szakmai érdeklődők mellett a lakosságot is várják minden korosztályból. A civilek interaktív programokon és kiállítótéren megismerhetik a zöldenergia tárolását és hasznosítását, láthatják a legújabb elektromos járműveket, elektromos autó-motor szimulátort próbálhatnak ki, valamint digitális alkotóműhely és robotika attrakciós tér is várja a látogatókat.

Közölték, a biztonságos és megfizethető energetikai megoldások tömeges alkalmazása nemcsak a magyar környezet- és természetvédelem érdekét szolgálja, de erősíti hazánk energiaszuverenitását is. Ennek a gondolatnak a népszerűsítése adta az alapját annak a komplex mobilitási roadshow-nak és technológiai bemutató sorozatnak, amit a Széchenyi Egyetemi Csoporthoz tartozó HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. szervez országszerte a következő hónapokban. Az eseménysorozat szakmai támogatását az Energia21 kezdeményezés alapító tagjai biztosítják.

– Az energia színe a zöld, ugyanakkor a zöldenergiának csak akkor van értelme, ha tudjuk tárolni – hangsúlyozta Palkovics László. – A világon ma egy új ipari forradalom zajlik, hatalmas jelentőségű és rohamos az az energetikai fejlődés, ami elindult. Aki ebben nem vesz részt, az lemarad és kimarad –emelte ki nyitóbeszédében.

Az egyetem rektora, Friedler Ferenc a tudomány és a zöldenergia elválaszthatatlanságát emelte ki előadásában. Hangsúlyozta, hogy a Széchenyi István Egyetem számára óriási lehetőség, hogy már korábban bekapcsolódhatott a zöldenergiával összefüggő kutatásokba, és továbbra is aktív és meghatározó részesei kívánnak lenni ennek a fontos és fejlődő terület tudományos életének.

Kaderják Péter, a Magyar Akkumulátor Szövetség ügyvezetőjének előadása mellett Torma András és Hanula Barna egyetemi docensek, valamint Weltsch Zoltán, a ZalaZONE InnoTech Kft. kutatási vezetője tartottak szakmai tájékoztatót. Weingartner Balázs, a HUMDA igazgatóságának elnöke a Zöld életre valók programot mutatta be az érdeklődőknek.

Annak érdekében, hogy Magyarország lakossága első kézből és minél nagyobb számban tudjon tájékozódni a zöldenergia-átállásról, a szervezők több nagyvárosban is szerveznek egy-egy rendezvényt 2024 nyaráig. Az eseményeket minden helyszínen a zöldenergia tárolását és hasznosítását bemutató programegyüttessel szervezik meg.