Három százaléknál is alacsonyabb lehet a csok plusz kamata

Lehetnek olyan bankok, amelyek három százaléknál is alacsonyabb kamattal kínálják majd a csok plusz konstrukció támogatott lakáshiteleit, miután a társadalmi egyeztetésre kerülő részletszabályok szerint nem fix három, hanem maximum háromszázalékos lesz a kamatszint – emelte ki pénteken kiadott közös elemzésében az Ingatlan.com és a Money.hu.

Már a háromszázalékos kamat is nagyon kedvező a jelenlegi piaci környezetben, de az ennél alacsonyabb kamatot majdnem példátlannak nevezte a közleményben Korponai Levente, a Money.hu vezetője.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a kamattámogatást a háromszázalékos kamatig finanszírozza az állam, ha ennél olcsóbban nyújtanának hitelt a bankok, azt már maguknak kell kigazdálkodniuk.

A csok pluszos ügyfelekért folyó banki verseny azért is lehet kiélezett, mert a támogatott hitel indulóköltségeit is maximálná az állam háromszázezer forintban. Ezenfelül már csak az értékbecslés és a helyszíni szemle díját számíthatnák fel. Korponai Levente szerint azonban fokozódhat a verseny a bankok részéről, mivel a piaci alapú hitelezés továbbra is döcög, így a csok plusz lehet a bankok „ügyfélszerző csodafegyvere”.

A jövőre induló új lakástámogatási programban a gyermekek számától függően 15-50 millió forintos lakáshitelt igényelhetnek az arra jogosultak.

A társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet szerint az ingatlan minimális alapterületével kapcsolatos feltételek megegyeznek a 2016 óta érvényben lévő csokszabályokkal. A társasházi lakások minimális alapterülete – a gyermekek számától függően – 40-60 négyzetméter, a családi házaké 70-90 négyzetméternek kell lennie. Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője arra is felhívta a figyelmet, hogy a csok pluszos otthonok maximális alapterülete nincs korlátozva, de a megvásárolt ingatlan vételára nem haladhatja meg a 150 millió forintot, első közös otthon esetében pedig a nyolcvanmillió forintot. Az Ingatlan.com adatai alapján az eladó lakások és házak csaknem nyolcvan százaléka megfelel a feltételeknek, így a csok pluszos vevők jelenleg több mint 120 ezer eladó lakóingatlan közül választhatják ki a következő otthonukat.

Az elemzésben kitértek arra is, hogy a csok plusszal továbbköltöző családoknak nem kötelező eladniuk a meglévő ingatlanukat, de a következő otthonuk értékének nagyobbnak kell lennie.

A korábbi csokigénylők is élhetnek a csok plusz lehetőségével, de csak akkor, ha a korábban igényelt kamattámogatott hitelt és a vállalt, de még meg nem született gyermekre jutó csok összegét visszafizették – hívta fel a figyelmet az elemzés.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Világgazdaság/Kallus György)