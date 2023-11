Januárra kifogyunk a magyar krumpliból

Jövő év elejére elfogyhat a hazai étkezési burgonya, és importkrumplit is drágábban vásárolhatunk majd. A kedvezőtlen időjárás mellett évek óta csökken a hazai termőterület, viszont a termékekkel szemben támasztott szigorú előírások változatlanok – írta a Somogy Vármegyei Hírportál, a Sonline.hu.

– A burgonya termőterülete tovább csökkent, a kereskedelmének pedig nem tesz jót a jelenleg érvényben lévő árszabályozás – mondta el Kulich Éva, az Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács sajtóreferense. Hozzátette: a termelőknek az időjárás, a drága növényvédő szerek, vetőgumók, energiaárak és az egyre szigorodó elvárások is kihívást jelentenek, így ha nem hoz fordulatot az ágazatban egy célzott támogatás, tovább szűkülhet a krumpli vetésterülete. Jelezte azt is: amikor az import francia vagy német burgonya felváltja a hazait a boltok polcain, mindig drágul is, az áremelkedést az euróárfolyam és a szállítási költségek is befolyásolják.

A teljes cikk itt olvasható:

https://www.sonline.hu/helyi-gazdasag/2023/11/elorejelzesek-szerint-januarra-kifogyunk-a-magyar-krumplinkbol