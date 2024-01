Megnyílt és ingyenesen használható Magyarország első hidrogén-töltőállomása

– A Mol elsődleges célja, hogy a hidrogén előállításában, szállításában és tárolásában vezető szerepet töltsön be – mondta az MTI-nek Bacsa György, a Mol Magyarország ügyvezető igazgatója. A hidrogén előállítása lényegesen drágább, mint egyéb alternatív üzemanyagoké, a technológiai elterjedéséhez a megfelelő infrastruktúra, méretnagyság és pénzügyi támogatás is szükséges. Közölte: a stratégiai együttműködésben részt vevő négy vállalat egyezteti fejlesztési terveiket, közösen dolgoznak ki koncepciókat a hidrogén-üzemanyagcellás közlekedés elterjesztésére, valamint az ehhez kapcsolódó infrastruktúra kiépítésére. A hidrogénmobilitás fejlesztéséhez szükséges EU-s és hazai kormányzati forrásokra is összehangolt projektjavaslatokkal pályáznak. A Mol fejlesztéseiről elmondta, hogy a százhalombattai Dunai Finomítóban megvalósuló zöldhidrogén-beruházás lehetővé teszi, hogy 2024-től megújuló villamos energiából állítson elő 1600 tonna karbonsemleges hidrogént a vállalat.

– A hidrogénhajtású járművek kompromisszummentes alternatívái lehetnek a hagyományos dízelmeghajtással működő nehézgépjárműveknek – mondta Barna Zsolt, a Waberer’s International Nyrt. elnök-vezérigazgatója. Várakozásaik szerint két év múlva a legkorszerűbb üzemanyagcellás Waberer’s járművek is közlekednek majd a magyar utakon. Pafféri Zoltán, a MÁV Zrt. vezérigazgatója a közleményben ismertette, hogy a MÁV–Volán-csoport célja 2050-ig a klímasemlegesség elérése, ennek részeként zöldstratégiai célokat dolgoztak ki, 2022 elején pedig három hétig hidrogén meghajtású buszt teszteltek.