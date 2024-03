A kamatstop kivezetésével sem emelkedik a cégek törlesztőrészlete

– A családok mellett a vállalkozások is drasztikusan megnövekedett kamatokkal kerültek szembe, mivel a koronavírus-járvány, majd az elhúzódó háborúra adott hibás válaszok következtében rendkívüli mértékben emelkedett meg a jegybanki alapkamat és ezzel együtt a vállalati

hitelkamatok mértéke is. A kormány ezért korábban arról döntött, hogy a kamatstop intézményét a családok mellett 2022. november 1-től kiterjeszti a kis- és közepes cégekre is annak érdekében, hogy a törlesztőrészletek növekedése ne vigye csődbe a vállalkozások százait és ezreit, így a

magyar munkahelyek se kerülhessenek veszélybe – emlékeztetett a Nemzetgazdasági Minisztérium.

A kormány intézkedése 17 hónapon keresztül védte a hazai vállalkozásokat a megemelkedett kamatszinttel szemben. Az infláció négyszázalékos szint alá csökkentésének, a javuló gazdasági helyzetnek, valamint az elmúlt időben végbement kamatcsökkenésnek köszönhetően a kis- és közepes cégek kamatstopját kivezetik.

Ennek következményeként egyik érintett vállalkozás törlesztőrészlete sem fog emelkedni.

Az utóbbi időszakban ugyanis érdemi csökkenés tapasztalható a hazai kamatkörnyezetben. Ennek eredményeként a három hónapos bubor (budapesti bankközi forinthitel-kamatláb) a piaci várakozások szerint 2024. április 1-ig a kamatstoppal rögzített 7,77 százalékos szint alá fog esni. Az intézkedés bevezetésekor a vállalati hitelek szempontjából meghatározó három hónapos bubor 16,5 százalék feletti szinten volt, míg a kormány intézkedése ugyanezen lejáratú referenciakamatot 7,77 százalékos (három havi bubor) szinten rögzítette.